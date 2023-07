Il Milan spazza via ogni dubbio: decisione ufficiale

Milan, il calciomercato comincia col botto. È rottura con il giocatore: non sarà riscattato dal prestito, tornerà alla sua squadra di origine

Al termine della stagione rossonera abbiamo assistito ad un colpo di scena inaspettato: clamoroso cambio in dirigenza. Maldini e Massara, gli artefici della squadra che ha riportato lo Scudetto nella Milano rossonera, hanno abbandonato la società. La causa è da ricondurre ad alcuni diverbi con l’attuale proprietario, Gerry Cardinale. A prendere il loro posto, e quindi il comando delle operazioni di calciomercato, sarà la coppia Furlani e Moncada, l’ex capo del reparto scouting. Una svolta inaspettata, ma che cambierà i piani di calciomercato.

La prima operazione andata in porto è la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Circa 70 milioni di euro al Milan, un’offerta irrinunciabile, che finanzierà il mercato in entrata. Finora, ha firmato ed è stato annunciato Marco Sportiello, in arrivo a parametro zero dall’Atalanta, è stato concluso anche l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e manca solo l’ufficialità anche per Luka Romero, giovane esterno della Lazio in arrivo a parametro zero, che sarà testato in ritiro a Milanello quest’estate. Tuttavia, il mercato in entrata non dovrebbe fermarsi ai colpi sopracitati.

Il Milan ha deciso: il centrocampista non sarà riscattato

Dunque è prevedibile aspettarsi nuovi colpi in entrata, sopratutto nella zona centrale del campo. Questo perché dopo l’addio di Tonali mister Pioli ha dovuto salutare anche un’altra pedina della rosa semifinalista di Champions la scorsa stagione. Si tratta di Aster Vranckx. Il centrocampista belga infatti tornerà al Wolfsburg, in quanto il Milan ha deciso di non esercitare il riscatto concordato la scorsa estate, del valore di 12 milioni di euro. Si chiude così l’esperienza del mediano belga con sole 10 presenze e un assist, oltre all’autogol provocato nel match contro la Fiorentina, che ha poi favorito la vittoria rossonera. Il Milan lo ha salutato con un messaggio sui suoi profili social. “Grazie e buona fortuna Aster!”, questo il messaggio del club.

Dunque ora è intuibile che il Milan agirà sul mercato. L’obiettivo è trovare un centrocampista duttile e giovane, che possa sopperire alla lunga degenza di Bennacer e agli addii di Tonali e Vranckx. I nomi che circolano sono tanti, da Samardzic ai più probabili Musah e Reijnders, per i quali il Milan ha già avviato i contatti. Tuttavia, ad oggi, non c’è nulla di certo. Si attendono gli sviluppi del mercato nelle prossime settimane.