Il Milan vuole trovare la punta al più presto: pronto il blitz in settimana

In casa Milan si cerca una punta affidabile data l’età sportivamente avanzata di Giroud: l’obiettivo è un ex Juve, conosce quindi il campionato italiano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Milan è in pressing per Alvaro Morata. Lo spagnolo è attualmente di proprietà dell’Atletico Madrid.

Morata Milan: la situazione

L’ex Juve sul suo contratto ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro ed in settimana ci sarà un vero e proprio contatto tra le due società.

Altro fattore determinante sarà la volontà dello Spagnolo per quanto riguarda un nuovo trasferimento in Italia che è ancora effettivamente da capire. In alternativa si pensa a Gianluca Scamacca, accostato anche alla Roma.