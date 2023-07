Il PSV fa sul serio per De Ketelaere: succederà nei prossimi giorni

La prima stagione di De Ketelaere in rossonero è stata un flop totale e ora aumentano le possibilità di vederlo lontano da Milano.

Il belga lo scorso anno è stato l’acquisto più oneroso dei rossoneri. Le aspettative della ex dirigenza su De Ketelaere erano molto alte e proprio per questo il giovane calciatore era stato acquistato dal Bruges per 35,5 milioni di euro. Adesso però dopo una deludente stagione in rossonero, con 40 presenze e zero reti realizzate, la fiducia del Milan nei suoi confronti sembra terminata e il Diavolo è alla ricerca della soluzione migliore per non rimetterci dal punto di vista economico.

La trattativa con il PSV

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il PSV è l’unica squadra al momento realmente interessata al calciatore. Inizialmente la trattativa era stata intavolata partendo da un prestito con diritto di riscatto superiore ai 20 milioni di euro, per consentire ai rossoneri di non realizzare una minusvalenza. Nelle ultime ore però l’idea del PSV sta cambiando. Gli olandesi vorrebbero formulare un’offerta a titolo definitivo ai rossoneri, per sopperire alla partenza di Xavi Simons in direzione PSG. Il Milan chiede 28-30 milioni per il cartellino di De Ketelaere.

L’idea del calciatore fino a questo momento però sembra essere quella di rimanere a Milano per giocarsi le sue carte e convincere Pioli. La situazione però dopo gli ultimi colpi di mercato potrebbe cambiare. In seguito agli ultimi arrivi in casa rossonera la concorrenza è aumentata rispetto alla scorsa stagione. Anche i possibili cambi tattici di Pioli potrebbero spingere il belga ad accettare la proposta. Un altro fattore che potrebbe convincere De Ketelaere a trasferirsi in Olanda è Noa Lang. I due sono stati compagni ai tempi del Bruges e ora che il Psv ha acquistato Lang potrebbe ricreare l’attacco che ha fatto tanto sognare i tifosi del Bruges.