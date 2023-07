In ritiro col Milan: l’annuncio dell’agente spiazza i tifosi!

Oltre le aspettative, il calciatore sarà in ritiro con il Milan. Ad annunciarlo è stato proprio l’agente e ora ci si attende di vederlo insieme agli altri compagni di squadra.

Mancano pochi giorni e poi la nuova stagione sportiva di Serie A può dirsi iniziata. Dopo le meritate vacanze, i club cominciano a predisporre quanto necessario per prepararsi a un nuovo inizio, mentre imperversa il calciomercato, il quale ha già cambiato in parte l’aspetto di alcune squadre. Ad esempio, i rossoneri hanno accolto già Marco Sportiello come portiere, Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea per sommarlo ai centrocampisti, mentre Rafael Leao indosserà la 10 a partire dal prossimo agosto, in campionato e in campo internazionale.

Mister Stefano Pioli ha dato appuntamento ai suoi il prossimo 10 luglio. La squadra si ritroverò a Milanello per il ritiro. La preparazione estiva sarà accompagnata anche da alcune esperienze importanti come una tournée negli Stati Uniti, con partenza fissata al 20 luglio. Si tratta del Soccer Champions Tour 2023, al quale prenderanno parte anche Arsenal, Barcellona, Juventus, Manchester United e Real Madrid.

Sarà un ulteriore modo per confrontarsi con le big europee, ma anche prepararsi ad affrontare una stagione ricca di impegni anche in Champions League. L’allenatore, oltre a conoscere i nuovi volti di casa rossonera, riabbraccerà anche uno dei ragazzi del Milan, che è stato in prestito durante l’annata appena trascorsa.

Milan, in ritiro ci sarà anche lui: lo annuncia l’agente

Si tratta di Lorenzo Colombo. L’attaccante di 21 anni è cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, debuttando anche in prima squadra. Ma poi è stato mandato dalla società di appartenenza a sperimentare il salto di categoria in club che potessero permettergli di crescere più serenamente. Quindi, è stato prima alla Cremonese, poi alla SPAL e infine al Lecce. L’agente di Colombo, Beppe Riso, ha annunciato a ‘SKY Sport’ che il suo assistito si unirà al Milan fra qualche giorno: “Lorenzo andrà in ritiro coi rossoneri, mentre per Daniel Maldini all’Empoli è presto”.

L’attaccante dell’Under-21 della Nazionale italiana avrà modo di mettersi in mostra dinanzi a mister Pioli e guadagnarsi la permanenza al Milan. Se non dovesse esserci spazio per lui, ci sono già dei club interessanti. Come informa ancora l’emittente, Lorenzo Colombo tornerebbe molto utile al Genoa, appena promosso di nuovo in Serie A. Potrebbe non essere l’unica squadra interessata, perciò si attenendo offerte durante le prossime settimane.