Irrompe il Manchester United: adesso per il Milan è impossibile

Il Manchester United irrompe sull’obiettivo di mercato del Milan e per la squadra di Pioli adesso diventa impossibile arrivare al colpo.

Il Manchester United ha messo nel proprio mirino un obiettivo a centrocampo del Milan, che vuole mettere un altro tassello in quella zona del campo e completare così la propria rivoluzione. Dopo gli addii di Tonali e Diaz, con Bennacer a lungo ai box, c’è necessità di stravolgere il reparto. Sono arrivati Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic, oltre ad altri colpi più offensivi, ma Pioli chiede un altro giocatore dopo il mancato arrivo di Kamada.

Il club rossonero da tempo segue un talento del nostro campionato, uno di quelli che non avrebbe bisogno di ambientamento, a differenza di quelli arrivati in questa estate. Ma con il Manchester United adesso tra le pretendenti diventa difficile. Il calciatore di cui parliamo è Sofyan Amrabat.

Il Manchester United irrompe su Amrabat

Il giocatore marocchino è stata una delle più piacevoli sorprese dell’ultimo mondiale in Qatar con la sua nazionale, arrivato fino al quarto posto. Il mediano è entrato ancora più nei radar dei top club europei, e per la Fiorentina sarà molto difficile riuscire a trattenerlo. Amrabat è tornato da poco ad allenarsi con i Viola, pronto ad iniziare la preparazione, arrivando in ritiro in ritardo dopo i vari impegni con la sua nazionale ad inizio estate. Al momento è concentrato nel fare bene con i gigliati, ma si sa che il suo futuro è in bilico e tutto da valutare.

Ten Hag, allenatore del Manchester United, l’ha seriamente inserito nella propria lista di acquisti. Attualmente la priorità è l’attaccante, ma una volta che sarà preso, lo United si riverserà tutto sul mediano. E Amrabat è in cima alla lista dei desideri. A quel punto per il Milan sarà (quasi) impossibile riuscire ad arrivare al calciatore e pareggiare l’offerta più ricca del club inglese. La società rossonera potrebbe affondare il colpo subito, in queste ore, prima che da Manchester “si sveglino”, altrimenti sarà dura.

Ma dall’entourage del calciatore arrivano segnali che è solo una questione di tempo, poi il Manchester United si farà vivo. Il prezzo indicato dalla Fiorentina è di 30 milioni di euro, quelli che gli inglesi metterebbero sul piatto senza troppi problemi. Già a gennaio era stato vicino al Barcellona, ma Commisso mise un veto sulla sua partenza. Il giocatore intanto si allena ed è concentrato in ritiro, come auspicato da Barone. Ma è chiaro che la sua testa è altrove, sognando piazze gloriose.