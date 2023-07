Joao Felix al Milan: la decisione è già arrivata

Joao Felix è il nome che impazza in queste ultime ore in casa Milan e che fa sognare tutti i tifosi rossoneri: contatti con l’agente del portoghese Jorge Mendes.

Il mercato del Milan non accenna a rallentare, cosi come dimostrato dall’affare Reijnders che è praticamente al rettilineo finale: il centrocampista arriva dall’AZ Alkmaar dopo una lunga ed estenuante trattativa, con il calciatore stesso che ha facilitato l’ok definitivo rifiutando addirittura una cifra importante che gli spettava dal club di Eredivisie.

Sistemato in parte il centrocampo, l’obiettivo della società rossonera è quello di rafforzare anche il pacchetto offensivo a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli, che in questi giorni sta conducendo i primi allenamenti della stagione. Tanti i nomi vociferati in queste settimane, visto che il Milan è alla ricerca di un calciatore che possa fare da supporto a Olivier Giroud. L’attaccante francese è in prima fila nelle gerarchie in vista della prossima stagione, ma è chiaro che la carta d’identità impone riflessioni. Per questo, non sono escluse novità a sorpresa: proprio a tal riguardo, spunta una pista che ha del sorprendente, considerata l’importanza del nome in questione. Si tratta di Joao Felix, calciatore che in questa sessione di calciomercato può riconsiderare la sua posizione per rilanciarsi altrove.

Contatti con Jorge Mendes: la situazione

Il Milan ha portato avanti dei contatti con Jorge Mendes, agente di Joao Felix, per capire la fattibilità dell’operazione e per valutare se ci sono i margini per approfondire questa potenziale opportunità di mercato.

In particolare, le parti hanno avuto dei colloqui in occasione della trattativa per Adama Traoré, con il super agente portoghese che ha posto il profilo dell’ex Benfica all’attenzione del club rossonero. Quest’ultimo, però, non è rimasto particolarmente convinto da tale scenario, pur apprezzando le indiscusse qualità del calciatore. L’affare, infatti, potrebbe essere imbastito sulla base di un titolo temporaneo, formula che escluderebbe a priori i benefici fiscali del Decreto Crescita. Gli otto milioni di euro annui percepiti da Joao Felix come ingaggio rappresenterebbero un fardello fin troppo pesante da sostenere per le casse del Milan, anche nel caso in cui ci fosse un accordo con il Chelsea (con cui, comunque, i rapporti sono ottimi) per un pagamento soltanto parziale dello stipendio.

I costi, dunque, frenano ogni affondo decisivo da parte dei rossoneri, motivo per cui le destinazioni più probabili per il classe 1999 sono la Premier League e il Paris Saint-Germain, che invece non avrebbero particolari problemi a sostenere determinate cifre.