L’Inter lo soffia al Milan: la notizia lascia di sasso i tifosi

Il Milan era a un passo da portare il giocatore a Milano ma non è l’unica squadra milanese interessata: l’Inter tenta il colpo per soffiarlo ai rossoneri.

La finestra estiva di calciomercato è definitivamente iniziata ed ora si inizia a fare tutto sul serio, se prima si parlava solo di voci adesso le trattative seguite dai club sono più che reali. Dopo l’addio di Paolo Maldini e Daniele Massara il Milan ha cercato di mantenere comunque gli obiettivi prefissati per questo calciomercato, senza rinunciare ad alcuni nomi. Tra i vari interessi rossoneri, infatti, c’è da tempo quello su Dachi Kamada.

Kamada, classe’96, che ha debuttato in Bundesliga, all’età di 21 anni e 15 giorni contro il Friburgo. Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte nell’ultima stagione ha messo a segno nove reti e sei assist in 32 gare ufficiali del campionato tedesco. Mentre per quanto riguarda le Coppe europee, in Champions League per questa stagione conta otto presenze e 3 gol con la maglia dell’Eintracht. Il giocatore si è da poco svincolato dopo la fine del suo contratto con il club tedesco e starebbe cercando una nuova avventura da affrontare.

Il Milan è interessato al giocatore già da diversi mesi ma a quanto pare al momento la trattativa pare sia stata messa è in stand-by: colpa dello status da extracomunitario del trequartista giapponese con il Milan che ha soltanto un altro posto a disposizione in rosa. Questo ha spinto il Milan a rallentare un pò le cose cercando di valutare bene le mosse da compiere, per evitare di perdere eventuali altre occasioni di mercato.

L’Inter piomba su Kamada: può soffiarlo al Milan

Di questo momento di stallo del club rossonero potrebbe approfittarne un’altra società italiana, sempre di Milan: l’Inter.

Secondo quanto riportato da DAZN, infatti, i nerazzurri sarebbero interessati a Kamada, soprattutto perchè arriverebbe con un bel parametro zero e si sa Marotta in queste occasioni è sempre il primo ad affondare il colpo, soprattutto se il giocatore è negli interessi della squadra.

L’Inter, in realtà, era già stato sulle tracce del trequartista giapponese in passato, prima ancora che il Milan accelerasse in questo modo la trattiva. Kamada piace molto, soprattutto al direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio che vorrebbe portare il giocatore in casa Inter a maggior ragione se il Milan uscisse di scena. Del resto, un calciatore del suo talento e a parametro zero non può che non suscitare l’interesse di diversi club. Per il momento però, la società nerazzurra avrebbe solo chiesto informazioni, ma non ci sarebbe stato nessun contatto con il calciatore e il suo entourage.