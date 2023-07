La scelta di Pioli spiazza tutti: De Ketelaere messo alla porta?

Il ritiro dei rossoneri è già iniziato con l’acquisto di Loftus-Cheek e la definizione prossima di Pulisic. Pioli spiazza tutti. La scelta!

Negli scorsi giorni c’è stata la prima conferenza stampa della stagione per mister Stefano Pioli. Oggi c’è stata la presentazione del primo acquisto, definito da tempo, Marco Sportiello. L’ufficialità di Ruben Loftus-Cheek è già arrivata, il giocatore si sta allenando col gruppo, ma manca ancora la prima conferenza stampa. Acquisto di Pulisic in via di definizione ed ulteriori rinforzi in arrivo prossimamente.

La stagione dei rossoneri è definitivamente iniziata. Grazie ad i nuovi acquisti, il Milan potrà realmente optare per un cambio tattico. Il classico 4-2-3-1 di Pioli potrebbe essere abbandonato per passare ad un modulo più “utile” alle esigenze ed alla duttilità dei giocatori presenti in rosa. D’altronde il neo acquisto Loftus-Cheek ha già espresso la sua preferenza di un utilizzo come mezzala in un 4-3-3. Pioli riflette, Milan pronto ad un cambio modulo?

Prove di cambio modulo: De Ketelaere si allontana!

Secondo la redazione di Sky, Stefano Pioli starebbe realmente pensando di utilizzare il 4-3-3 per la prossima stagione. La prima indicazione è giunta dal mercato, mentre la seconda direttamente dalla conferenza di presentazione della stagione dove Pioli ha ammesso di star riflettendo su novità tattiche. Il terzo indizio giunge dall’allenamento dove il mister ha schierato il centrocampo a tre, il quarto arriva dalle parole sopracitate di Loftus-Cheek.

In questo modulo vi sarebbe l’incastro perfetto per Leao a sinistra e Pulisic a destra. Loftus-Cheek giocherebbe da mezzala insieme a Bennacer e probabilmente ad un rinforzo futuro. In quest’ottica, però, non vi sarebbe spazio per Charles De Ketelaere.

Secondo Gianluca Di Marzio l’idea di Pioli sarebbe proprio quella di passare al 4-3-3, modulo in cui il belga troverebbe difficoltà nell’avere una posizione definita in campo. Le opzioni sarebbero due: adattato a destra o avere sempre meno spazio. Pulisic, Messias e Saelemakers al momento partono tutti avanti nelle gerarchie ed, al tempo stesso, i rossoneri stanno seguendo altri esterni offensivi come Chukwueze e Isaksen.

Charles sembrerebbe essere stato messo alla porta, non solo per aver deluso le aspettative e l’investimento dello scorso anno, ma adesso anche per scelta tattica. Alcune offerte sono giunte dalla Premier League e dalla Bundesliga, ma bisognerà trovare prima l’intesa con il club e poi quella con il giocatore.

Il momento fatidico è arrivato. Solamente dopo una stagione con i rossoneri, De Ketelaere sembra sempre più lontano dal vestire la casacca del Milan durante la prossima stagione. Un flop su tutti i fronti l’acquisto dell’ex d.s. Maldini. Investimento importante (circa 35 milioni) che non ha fruttato né sul campo e tantomeno si potrà rivelare una plusvalenza. Difficilmente qualsiasi club offrirà più di 30 milioni dopo la pessima stagione disputata.