La squadra del cuore di Elettra Lamborghini: è una super tifosa (FOTO)

Elettra Lamborghini non solo una star della televisione e una cantante molto famosa, ma anche una tifosa di calcio: per quale squadra tifa?

Lei la conosciamo tutti, a partire da quel cognome inconfondibile. Non c’è bisogno di aver sentito infatti qualche sua canzone per sapere chi sia Elettra Lamborghini: tra apparizioni in tv e online, è senza dubbio una delle personalità più note in Italia. Bolognese classe 1994, sorella del motociclista Ferruccio Lamborghini, ma soprattutto rampolla della ricca famiglia fondatrice dell’omonima casa automobilistica. Un background abbastanza solido, che ha permesso a Elettra di potersi dedicare alle sue passioni, fino a diventare una star pop italiana.

In tv è stata lanciata nel 2015 da Piero Chiambretti, ha poi partecipato a vari show televisivi, come ‘Riccanza’ su MTV, la versione spagnola del Grande Fratello VIP e anche ‘Geordie Shore’. Poi si è anche data al rap, collaborando con artisti del calibro di Gue Pequeno e Sfera Ebbasta già nel 2017, riscuotendo grande fama e partecipando ai Wind Music Awards. La sua carriera è andata in crescita, fino a diventare una dei giudici della sesta edizione di ‘The Voice of Italy’ su Rai 2, nel 2019.

Nel 2020, con la partecipazione al Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha conquistato ulteriori vette nella gerarchia dello show business italiano. È stata poi anche opinionista nel 2021 a ‘L’Isola dei Famosi’, e successivamente ha condotto l’edizione annuale di Miss Italia. A concludere questa prepotente ascesa nel mondo dello spettacolo, in Italia ma anche all’estero, basti dire che dal maggio 2022 c’è una sua statua di cera al museo di Madame Toussauds ad Amsterdam. Ci manca solo una cosa per completare questo quadro della ‘regina italiana del twerking’: che squadra tifa?

Che squadra tifa Elettra Lamborghini? Ecco la risposta

Diciamo che se siete qui probabilmente un sospetto ce l’avrete avuto, E avevate ragione: Elettra Lamborghini è tifosissima del Milan. In realtà non ha mai parlato molto della sua passione per il calcio, ma nel maggio 2019 è stata avvistata a San Siro a seguire i rossoneri contro il Bologna, club della sua città natale. Lei stessa ha rivelato, in quell’occasione, che si trattava della sua prima volta in assoluto a seguire una partita dal vivo.

È stata lei stessa a rendere pubblica la sua presenza allo stadio, pubblicando le sue foto allo stadio sul proprio profilo Instagram da oltre 7 milioni di follower. Insomma, nella maggior parte dei casi la rapper e star tv preferisce seguire le partite da casa sua, magari insieme al deejay olandese Afrojack, che dal settembre 2020 è suo marito. La squadra tifata da lui non è nota, ma pare che pure il “signor Lamborghini” segua il calcio, come testimonia una foto di qualche anno fa che lo vede emozionatissimo accanto a Cristiano Ronaldo.