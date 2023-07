Lascia il Milan: cessione a titolo definitivo, è ufficiale

Calciomercato Milan, il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo: ha già svolto le visite mediche con il suo nuovo club.

Il Milan ha iniziato ufficialmente il suo nuovo corso dal punto di vista del mercato senza Paolo Maldini e Ricky Massara, che hanno lasciato il club a causa di alcune vedute differenti rispetto alla proprietà di Gerry Cardinale. Il nuovo direttore sportivo del Milan sarà Antonio D’Ottavio, che già da diversi anni era il responsabile del settore giovanile rossonero ed ora ha avuto questa promozione all’interno della dirigenza della prima squadra.

Con l’arrivo di D’Ottavio ovviamente si definirà in maniera più netta il calciomercato del club, che ha già visto la cessione monstre di Sandro Tonali al Newcastle ed il contestuale arrivo di Ruben Loftus Cheek dal Chelsea. Sono attesi ancora diversi movimenti, sia per il mercato in entrata che per quello in uscita, con un estate che si prospetta molto movimentata per i tifosi rossoneri.

Cessione a titolo definitivo: il giocatore lascia il Milan

Un’altra cessione, dopo quella di Sandro Tonali, si è concretizzata nel corso delle ultime ore ed anche in questo caso si tratta di un calciatore cresciuto all’interno del settore giovanile rossonero. Marco Brescianini ha ufficialmente lasciato il Milan, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di giovedì. Il centrocampista, prodotto come detto del vivaio del club rossonero, giocherà con il Frosinone, neo promosso in Serie A.

Il centrocampista classe 2000, come evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport, si è trasferito nel club ciociaro a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro, Il club rossonero in ogni caso manterrà una percentuale del 50% sulla eventuale futura rivendita del calciatore da parte del Frosinone. Nel corso dell’ultima stagione in Serie B Marco Brescianini ha vestito la maglia del Cosenza, così come l’altro gioiello del settore giovanile del Milan Marco Nasti. Nel corso di un totale di 39 presenze, tra campionato e PlayOut contro il Brescia, il centrocampista ha disputato ben 39 partite, saltandone solo una per squalifica, impreziosite da ben 3 gol e due assist, nonostante il suo ruolo tutt’altro che offensivo.

Il giocatore, nonostante non sia più considerabile un giovanissimo, ha comunque provato a mettersi in mostra nel migliore dei modi e il Frosinone ha scelto di puntare su di lui in vista della prossima stagione in Serie A. Vedremo se a fine anno rappresenterà un rimpianto per il Milan la sua cessione, anche se il 50% sulla futura rivendita rappresenta un’ottima “assicurazione” per il club rossonero.