Litiga con il club: occasione Milan, può risolvere un problema

Le indiscrezioni che narrano dei battibecchi fra società e calciatore potrebbe spingere quest’ultimo fra le braccia del Milan, con i rossoneri che attendono.

Fuochi d’artificio sulla Milano rossonera, cui mercato sfavillante continua a far gioire i tifosi nonché incutere timore a tutti gli avversari. Il Milan creato da Furlani e Moncada sembra infatti poter divenire a breve una vera e propria macchina da guerra, con i colpi in entrata e in uscita che ne suggeriscono sempre più un passaggio al 4-3-3. L’iniziale malcontento portato dagli addii di Brahim Diaz e Tonali è stato infatti repentinamente sopperito dai super acquisti Loftus-Cheek, Pulisic e Rijnders, con le indiscrezioni che non lasciano i supporter del diavolo privi di nomi su cui fantasticare.

Prendono sempre più quota le ipotesi Chukwueze ed Okafor per l’attacco, con il primo che andrebbe a creare una catena di destra da urlo insieme alla freccia statunitense ed il secondo pronto a donare una valida alternativa ad Olivier Giroud. Le intenzioni del Milan appaiono dunque chiare, con i rossoneri vogliosi di rimediare ad una disastrosa annata da Campioni in carica tornando a rincorrere quello Scudetto durato troppo poco tempo sulle maglie rossonere. Nel frattempo, giungono ulteriori novità anche dalle retrovie, con un problema che potrebbe ben presto essere risolto fra le mura di Milanello.

Rottura con il Sassuolo, il Milan pensa a Rogerio

Nonostante l’imperiosa mole di colpi in entrata messi a segno, continua la ricerca in casa Milan per la figura del vice Theo, dopo il sempre più probabile addio di Ballo-Toure. Il senegalese è stato infatti escluso dalla tournée negli USA in attesa di trovare l’accordo con un nuovo club, terminando ufficialmente la sua biennale avventura in maglia rossonera. Nasce dunque un tassello in più da ricoprire in quel di Milanello, dove continua senza un attimo di tregua la ricerca di un terzino sinistro di riserva. La soluzione ai problemi del diavolo potrebbe però essere più vicina del previsto.

Brasiliano classe ’98 e con all’attivo 137 presenze in Serie A, Rogerio sarebbe infatti in rottura totale con il Sassuolo, dopo alcune dichiarazioni shock da parte del suo agente. Quest’ultimo ha infatti etichettato come irrispettosa verso i propri calciatori la società neroverde, rea di aver interrotto sul più bello il trasferimento di Rogerio allo Spartak Mosca dopo quindici giorni di trattative. Lo stesso membro dell’entourage del calciatore ha dunque dichiarato che non vi è nessuna possibilità in merito ad un rinnovo contrattuale del suo assistito con il Sassuolo, aprendo dunque ad una possibile cessione.

Il giusto mix di gioventù ed esperienza portato da Rogerio potrebbe dunque far comodo al Milan, che potrebbe assicurarsi così un veterano della nostra Serie A nonché un ottimo vice Theo a prezzo stracciato.