L’uragano Arabia travolge anche il Milan: effetto domino immediato

È sempre più inarrestabile l’ascesa del calcio arabo nel mercato, che ormai è ‘condizionato’ da quelle che sono le maxi offerte dei club sauditi: un fenomeno che travolge anche il mercato del Milan.

Il Milan è sicuramente tra le società più attive in questa finestra estiva di calciomercato, ma ciò nonostante c’è ancora da fare. La società rossonera è infatti al lavoro per portare a casa ulteriori rinforzi per regalare al mister Stefano Pioli una rosa di alto livello e profonda. Quest’ultimo, un aspetto che è mancato e non poco nella scorsa stagione: lo sa bene la dirigenza, che non intende affatto fermarsi sul mercato. In attesa dell’annuncio ufficiale di Reijnders (in arrivo dall’AZ Alkmaar, ndr), il Milan vuole accelerare anche per il centrocampista del Valencia Musah, fuori dai convocati nella prima amichevole in pre-season della squadra de La Liga.

Un indizio che fa capire come la trattativa per il classe 2002 sia più che mai nel vivo, a dimostrazione di come la società vuole essere il più coperto possibile a centrocampo. I lavori, però, vanno avanti anche per il colpo in attacco, dove si cerca un colpo che vada a sopperire all’addio di Zlatan Ibrahimović, che a fine stagione passata ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ed è proprio a tal riguardo che irrompe, ancora una volta, il mercato dell’Arabia Saudita, che può cambiare gli scenari sul mercato.

Intreccio saudita per il Milan: tutti i dettagli

La notizia riguarda, seppur indirettamente ma non per questo in maniera potenzialmente decisiva, l’obiettivo del Milan Mehdi Taremi.

In particolare, l’intreccio è legato a un altro calciatore seguito in passato dai rossoneri, ossia Aleksandar Mitrovic. L’attaccante del Fulham è sempre più vicino a sbarcare in Arabia Saudita, affare che garantirebbe margini per un assalto proprio a Taremi, su cui è sempre forte il pressing del Milan. La società rossonera, stando a quanto reso noto nei giorni scorsi, ha fatto recapitare un’offerta pari a 13 milioni di euro, anche se la risposta del Porto ha praticamente gelato la controparte. La richiesta si aggira sui 25 milioni, cifra che al momento il Milan non intende raggiungere.

Servirà, dunque, del tempo per capire se le pretese dei portoghesi per l’attaccante della nazionale iraniana si abbasseranno, ma è chiaro che il Fulham resta alla finestra, in attesa a sua volta di novità sul fronte Arabia-Mitrovic, le cui voci sembrano condizionare e non di poco le strategie del Milan per l’assalto a Taremi.