Maldini ancora in prestito? Il Milan ha scelto il suo futuro!

Daniel Maldini, dopo l’anno in prestito allo Spezia per mettere minuti nelle gambe, l’erede rossonero potrebbe partire nuovamente

Daniel Maldini, figlio di Paolo Maldini, ex calciatore storico e ex dirigente sportivo rossonero e nipote di Cesare Maldini, ex giocatore e ex allenatore rossonero, è, attualmente un giocatore del Milan dal 2020 ma, questo, potrebbe presto cambiare.

Dopo l’anno in Liguria allo Spezia Daniel Maldini potrebbe fare il bis e partire nuovamente in prestito in Serie A per continuare a crescere.

Daniel Maldini verso lo Spezia

Secondo quanto riportato da SkySport, il club di Milano e l’Empoli sarebbero attualmente in contatto per il giocatore classe 2001. Dunque, a quanto sembra, Maldini dovrebbe lasciare il Milan dopo un anno di prestito secco allo Spezia.

Il contratto in prima squadra di Maldini con il club rossonero è stato firmato nel 2020 ed avrebbe scadenza nel 2024. Infatti, precedentemente faceva parte della primavera rossonera. Con la maglia del Milan, in campionato, ha preso parte a 15 partite e 1 gol, ottenuto nella sua prima partita da titolare, contro lo Spezia nella stagione 2021\2022. Nella stessa stagione è riuscito ad ottenere 3 presenze in Champions League, contro Liverpool e Porto, sia nella gara di andata che di ritorno.

La stagione di Maldini allo Spezia

Lo scorso 29 Luglio, Daniel Maldini, è andato in prestito secco allo Spezia, prestito terminato pochi giorni fa. A questo punto, si pensa ad una nuova soluzione per il trequartista italiano. Durante la scorsa stagione Maldini ha preso parte a 18 partite in campionato con la maglia bianconera ed è riuscito ad ottenere ben 2 reti, contro il Milan e l’Inter, entrambe squadre della sua città natale. Nella stessa stagione, ha preso parte ha due partite di Coppa Italia con lo Spezia, in una gara è riuscito anche a segnare contro il Como nella vittoria per 5-1 della squadra ligure.

Una nuova stagione del Milan senza Maldini

Dopo un anno di prestito allo Spezia, Maldini potrebbe definitivamente lasciare il club rossonero. Al momento non c’è nulla di ufficiale ma, secondo quanto riportato da SkySport, l’Empoli avrebbe mostrato interesse per Maldini e sarebbe in contatto con il Milan per acquistare a titolo definitivo il trequartista che, però, farebbe la panchina a Baldanzi. Dunque, la stagione 2023\2024 potrebbe essere la prima per il Milan senza un Maldini da anni. Inoltre, Daniel sarebbe il primo della famiglia Maldini a non chiudere la sua carriera calcistica con la maglia rossonera, a differenza del padre e del nonno che hanno deciso di appendere i loro scarpini al chiodo dopo ottime stagioni con il Milan. Ancora nulla di ufficiale, dunque, non resta che aspettare ulteriori notizie riguardo il possibile acquisto dell’Empoli.