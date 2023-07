Materazzi senza freni: frecciatina ad Ibrahimovic!

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Marco Materazzi senza peli sulla lingua ha lanciato una frecciatina all’ormai ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic è ormai un ex calciatore del Milan: nell’ultima partita di Campionato, l’attaccante svedese oltre a salutare i tifosi rossoneri ha dato il suo addio al calcio giocato, dopo una carriera sontuosa.

Tante le squadre in cui Ibrahimovic ha giocato, tra cui Milan, Inter, Juventus, Barcellona, PSG, Manchester United e persino LA Galaxy. Dopo un ritorno in rossonero per tre stagioni, con il quale ha conquistato il 19° Scudetto, Ibra ha definitivamente appeso le scarpe al chiodo.

Intervista Sportitalia, Materazzi e la frecciatina ad Ibrahimovic

Nel corso della consueta edizione serale di “Sportitalia Calciomercato“, è intervenuto ai microfoni del canale sportivo anche Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, conosciuto per la sua schiettezza nel lasciare dichiarazioni. Questa volta Matrix non si è trattenuto e ha colpito Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: