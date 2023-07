Milan, un altro calciatore saluta Pioli: cessione in Serie A

Il Milan si prepara a chiudere la prossima cessione, un giovane pupillo di Pioli giocherà in Serie A.

Daniel Maldini sperava di poter entrare a far parte dei piani di Pioli nel corso della prossima stagione, ma ancora una volta, il figlio d’arte sarà costretto a partire in prestito e per il momento le squadre che vorrebbero puntare su di lui sono due.

Ricordiamo che il giovane attaccante classe 2001, nel corso della stagione appena terminata ha militato in Liguria, tra le file dello Spezia, dove ha disputato un discreto campionato, senza particolari alti e bassi, ma con una gran costanza di rendimento seppur il minutaggio non si stato altissimo.

Daniel Maldini, nella stagione 2022-2023, ha ottenuto 18 presenze in Serie A, mettendo a referto anche 2 goal. Il giovane talento ha anche disputato 2 partite in Coppa Italia, segnando un importante goal. Il primo goal in Serie A lo ha realizzato proprio contro il suo club di appartenenza, il Milan, in data 5 novembre 2022, sotto gli occhi di papà Paolo Maldini, che da pochissime settimane non fa più parte del progetto Milan visto le discordanze con i vertici della società rossonera.

Mercato Milan: ancora un prestito per il giovane Daniel Maldini

Secondo il Corriere dello Sport, al momento su di lui ci sono due club di Serie A: Empoli e Salernitana, ma in lontananza c’è anche il Sassuolo che osserva Maldini Jr.

Dopo l’abbandono di Paolo, a maggior ragione il figlio Daniel dovrà fare anche lui le valigie a meno di inaspettate sorprese. Tuttavia, il prestito potrebbe essere fondamentale per la crescita del giovane calciatore, soprattutto in club come Empoli e Sassuolo che puntano molto sui calciatori più giovani per farli crescere.

Il Milan, potrebbe anche puntare ad una cessione a titolo definitivo visto che il contratto di Maldini Jr scade il 30 giugno 2024 e molto probabilmente non verrà rinnovato, dunque questa per il club rossonero potrebbe anche essere una buona opportunità per monetizzare visto che il giovane calciatore sembra fuori dai progetti sia presenti che futuri della squadra guidata da Stefano Pioli.

La cifra per la cessione si dovrebbe aggirare intorno ai 2 milioni di euro, molto appetibile per i club di medio-bassa classifica che potrebbero puntare su Daniel Maldini. Dunque, la dinastia Maldini al Milan, con l’addio di Daniel si concluderà definitivamente. Questo costituisce un gran dispiacere per tutti i tifosi visto che questa dinastia ha realizzato la storia del club, a partire da Cesare, passando per Paolo, terminando con Daniel.