Milan, addio ad un passo per De Ketelaere: i dettagli

Nelle ultime settimane il Milan si è scatenata sul mercato, aggiungendo più di un innesto nell’organico di Pioli. Dopo numerosi colpi in entrata l’obiettivo è sfoltire la rosa: più di un calciatore, tra cui Charles De Ketelaere, ha infatti le valigie già pronte.

Gli ultimi giorni hanno visto il Milan come grande protagonista del mercato in Serie A. Dal ricavato della cessione di Tonali sono stati acquistati ben cinque giocatori: Pulisic, Romero, Reijnders, Loftus-Cheek, Okafor. In aggiunta anche Samuel Chukwueze è pronto ad aggregarsi al gruppo di Stefano Pioli: l’affare con il Villareal è infatti ai titoli di coda.

Dall’altro lato dell’ingresso di Milanello ci sono altrettanti rossoneri destinati a lasciare il Diavolo. Sulla lista dei cedibili figurano infatti Divock Origi, Ante Rebic, Marko Lazetic, Alexis Saelemaekers Junior Messias, Mattia Caldara e Matteo Gabbia. Per i cinque attaccanti non si è ancora palesato nessun acquirente seriamente intenzionato a rilevarne il cartellino, mentre sul difensore più squadre si sono dette interessate.

Opposte sono invece le situazioni dei due difensori: mentre per l’ex Atalanta molti club vacillano per l’ingaggio elevato e una condizione fisica spesso precaria, per il numero 46 rossonero più squadre hanno impostato più di un semplice sondaggio. Ai possibili partenti appena citati vanno aggiunti altri due componenti della formazione di Pioli.

Milan, De Ketelaere ai saluti: per il rilancio si valuta il prestito

Sono infatti ai saluti anche Charles De Ketelaere e Fode Ballo-Tourè. Dopo ampi discussioni a riguardo, sembra ormai segnato il destino del belga.

L’annata conclusa, seguita ad un investimento importante della società rossonera pari ad oltre 30 milioni, non ha convinto i vertici milanisti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in Via Aldo Rossi la strada che sarà intrapresa appare quella del prestito, possibilmente nei prossimi giorni, anche a causa del poco spazio che il numero 90 troverebbe nella stagione imminente.

Sebbene la volontà del trequartista ex Club Bruges sia quella di rimanere a Milano, nelle prossime ore si cercherà una possibile destinazione per rilanciare il talento classe 2001. È invece alle battute finali la trattativa per la cessione di Ballo Tourè. Fino a pochi giorni fa il Bologna appariva come il club maggiormente interessato al senegalese.

In base a quant0 riportato da Il Corriere di Bologna, i felsinei sono stato sorpassati dal Fulham, che ha messo sul piatto un’offerta migliore al Milan, pari a quattro milioni, e allo stesso calciatore, cui è stato proposto un contratto quadriennale da due milioni all’anno.