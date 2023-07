Milan, affare a sorpresa: incontro con Moncada per chiudere

Il Milan è tra le società italiane più attive sul calciomercato: i rossoneri hanno messo a segno molti colpi ma gli affari non sono terminati.

Stefano Pioli ha chiesto miglioramenti immediati alla società che, dopo l’addio di Maldini e Massara, ha subito deciso di mettersi in moto per non far rimpiangere i due dirigenti. Con Moncada e Furlani le trattative sono andate avanti spedite e in casa rossonera sono già arrivati sette volti nuovi. E non sono da escludere altri acquisti, ma anche qualche altra cessione di lusso che servirà per mettere a bilancio cifre importanti per far respirare le casse.

Il futuro del Milan si chiama calciomercato e la società ha intenzione di essere ancora tra le protagoniste più chiacchierate dell’estate. La dirigenza ha in mente il piano per diventare ancora più forti e tornare a vincere trofei dopo un’annata maledetta, conclusasi con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League anche grazie a “demeriti” extracampo altrui.

Calciomercato Milan, Moncada affonda il colpo: chiude lui

Il Milan deve ancora rinforzarsi e anche liberarsi dei calciatori che ritiene poco utili alla causa. Pioli è stato molto chiaro con alcuni calciatori, li vede poco per il suo modo di scendere in campo e ha chiesto alla società di rimpiazzarli con profili più funzionali. Se la cessione di Tonali è stata dolorosa e non cercata, quella di Fode Ballo Toure, invece, è stata chiesta dall’allenatore.

Il terzino non rientra nei piani di Pioli che vuole un nuovo esterno che possa garantire qualità, quantità e una spinta simile a quella di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Secodo quanto riferisce L’Equipe, sono tanti i club che si sono messi sulle tracce di Ballo Toure e nei prossimi giorni scenderà in campo Moncada in prima persona per piazzare il suo addio.

Ci sono Sassuolo e Bologna in Serie A che stanno spingendo per il difensore senegalese ma ci sono anche interessi dall’estero. Fuham e Werder Brema hanno portato offerte importanti ai rossoneri – rispettivamente di 4 e 5 milioni di euro – ma è stato il difensore a rifiutare il club inglese.

In caso di semaforo verde alla cessione di Ballo Toure, il Milan può bussare alla porta del Sassuolo per prendere Rogerio. L’esterno brasiliano piace molto a Pioli, è esperto di Serie A e ha una “gamba” migliore del laterale senegalese. Al momento c’è stato solo un sondaggio ma nessuna offerta o colloquio ufficiale con il Sassuolo. Solo i prossimi giorni saranno utili al Milan per capire chi sarà il nuovo sostituto di Theo Hernandez.