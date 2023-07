Milan, affare in salita: servono 20 milioni

Prosegue su più fronti il mercato dei Rossoneri, oltre al centrocampista e all’esterno destro interessa anche un terzino sinistro adattabile anche a destra.

Il calciomercato del Milan è definitivamente entrato nel vivo. Dopo una stagione ricca di alti e bassi (soprattutto in campionato), con il Napoli che ha senza troppi problemi scucito lo Scudetto dal petto dei Rossoneri, l’obiettivo è quello di tornare a fare la voce grossa e per farlo è necessario rinforzare l’organico da dare a Stefano Pioli.

La cessione di Sandro Tonali, volato al Newcastle per più di 70 milioni di euro, è stato un duro colpo per i tifosi, ma al tempo stesso ha permesso alla società di costruirsi un buon tesoretto per finanziare il mercato. Ufficializzati Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello e con Luka Romero in arrivo, il Diavolo cerca rinforzi in difesa e soprattutto è alla ricerca di un vice Theo Hernandez.

Prima offerta del Milan per Ivan Fresneda

Con l’imminente addio di Ballo Touré, il profilo di un terzino sinistro che possa far rifiatare il treno francese è una vera e propria priorità per il Milan. Come accaduto nel 2019 con Theo Hernandez, l’obiettivo è quello di pescare in Spagna e stavolta nel mirino è finito Ivan Fresneda, classe 2004 del Real Valladolid che ha stupito tutta Europa alla sua prima stagione in Liga.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Milan fa sul serio e avrebbe già presentato un’offerta agli spagnoli da 10 milioni di euro più bonus. La cifra però non soddisfa il Real Valladolid che vorrebbe vedere pagata la clausola rescissoria presente nel contratto da 20 milioni di euro e quindi avrebbe rimandato al mittente l’offerta.

Come detto, le ottime prestazione del giovane spagnolo nello scorso campionato hanno portato all’interesse di molte big europee. Il Milan non sarebbe infatti l’unico club interessato al giocatore e su di lui ci sarebbero anche Arsenal e Borussia Dortmund, ma soprattutto il Barcellona. I catalani sono la meta preferita del classe 2004 e hanno la priorità assoluta, ma al momento non ci sarebbe ancora stato l’affondo decisivo.

I Rossoneri dovranno quindi essere bravi ad approfittare dello stallo dei Blaugrana per provare a soffiare un ottimo prospetto che potrebbe essere un vero e proprio jolly per Stefano Pioli, grazie alla sua capacità di giocare sia sulla fascia sinistra che su quella destra.