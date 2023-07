Milan, ancora un po’ di attesa per Pulisic: ritardato il suo arrivo a Milano

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ritarda il suo arrivo in Italia e fa attendere ancora un pò i tifosi

Il Milan si è portato avanti durante la sessione di calciomercato, infatti, Pulisic è già il quarto acquisto del club rossonero. Christian Pulisic è stato acquistato dal Chelsea e, dopo la firma, avrà un contratto per 20 mln di euro a stagione esclusi eventuali bonus. Il classe 1998 può ricoprire diversi ruoli in campo tra cui quello di trequartista ed esterno di attacco. Inoltre, sia in nazionale che nei club in cui ha giocato, ha dimostrato di essere un ottimo giocatore riuscendo ad ottenere statistiche eccezionali per la sua giovane età.

In un primo momento, il suo sbarco a Milano era previsto per la giornata di domani, tuttavia, l’esterno statunitense sembra ritardare il suo arrivo in Italia.

Pulisic, quando arriverà in Italia

Come annunciato precedentemente, Pulisic sarebbe dovuto atterrare a Milano martedì, però, questo non è stato possibile. Dunque, secondo quanto riportato da SkySport, il club rossonero sta facendo il possibile per far arrivare l’esterno nella giornata di Mercoledì.