Torna al Milan, un grande ex entra in dirigenza

Il Milan riorganizza il proprio apparato direttivo e annuncia il coinvolgimento di una bandiera rossonera del passato.

La sessione estiva di calciomercato è cominciata da qualche giorno e le trattative fra le varie squadre stanno monopolizzando l’attenzione dei mezzi di informazione.

La Serie A, sebbene negli ultimi anni sta avendo un ruolo sempre più marginale all’interno del movimento calcistico mondiale, si sta dando da fare per attirare giocatori e dare vita a squadre competitive che possano contendere per i titoli nazionali ed europei.

Il Milan è stata finora la società più attiva dal punto di vista del mercato. I rossoneri hanno definito già gli acquisti di Loftus-Cheek, Romero e Sportiello, mentre per l’ingaggio di Christian Pulisic dal Chelsea mancano solo gli ultimi dettagli.

Per quanto riguarda le cessioni invece, l’addio di Tonali è una ferita ancora aperta per tutto il popolo rossonero, che ha dovuto assistere al trasferimento di quella che avrebbe potuto diventare una bandiera milanista.

Il Newcastle ha versato 80 milioni nelle casse del Milan, che non ha potuto rifiutare un offerta così cospiqua e ha lasciato partire il proprio gioiello.

Una bandiera che invece sembra essere sempre più coinvolta dalla società è Franco Baresi. L’ex calciatore ha giocato nel Milan dal 1978 al 1997 e ha indossato la fascia di capitano prima di Paolo Maldini.

Franco Baresi, a differenza del suo successore, sembra essere molto stimato dalla nuova proprietà rossonera che ha deciso di dargli un ruolo più operativo rispetto a quello simbolico di vice Presidente onorario del club.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ex capitano rossonero avrà il compito di fare da collante fra la dirigenza e la squadra. Baresi ha una lunghissima esperienza dentro e fuori dal campo oltre a conoscere l’ambiente milanista, quindi la sua presenza sarà senza dubbio apprezzata.

Milan, ruolo operativo per Baresi: ecco quale sarà il suo compito

Va sottolineato però che per uno spogliatoio giovano come quello rossonero Baresi, per quanto possa essere una figura leggendaria, non può avere lo stesso peso di Paolo Maldini.

La gran parte dei giocatori che vestono la maglia rossonera oggi non hanno mai visto giocare Baresi, mentre il mito di Paolo Maldini è ancora fresco nella memoria di tifosi e giocatori.

Al di là dei paragoni però, la dirigenza ha senza dubbio fatto la scelta giusta nell’individuare una figura intermedia che possa comunicare meglio con la squadra le proprie decisioni.

Ancora non si conoscono bene i dettagli relativi alla veste ufficiale che ricoprirà Franco Baresi ma la certezza è che lo storico capitano continuerà ad aiutare il club per cui ha lavorato per tutta la vita.