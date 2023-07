Milan, cessione ad un passo: l’attaccante al Bologna

Il Milan è pronto a chiudere per la cessione in attacco: presto il calciatore firmerà il suo nuovo contratto con il Bologna di Thiago Motta.

Settimane di grande movimento per il Milan, che in queste ore sta accelerando per altri colpi ritenuti fondamentali per la crescita e per le ambizioni fissate per la prossima stagione. L’obiettivo, infatti, è quello di giocarsi lo Scudetto, oltre che a confermare un cammino in Champions League che nella scorsa stagione ha nettamente superato le aspettative degli addetti lavori e dei tifosi stessi. Per questo, ci si aspettano altre operazioni importanti in entrata, pur senza dimenticare che si dovrà lavorare anche nel senso opposto per evitare una rosa in sovrannumero.

In attesa dell’annuncio ufficiale per Reijnders, che arriva in rossonero dall’AZ Alkmaar, il Milan è impegnato anche sul fronte delle uscite. Ci sono calciatori, infatti, che sono ritenuti sacrificabili, mentre per altri profili giovani la società ha deciso comunque di metterli sul mercato per trovare loro una sistemazione più congeniale, per crescere e per mettersi in mostra in una realtà con meno pressioni. Questo è il caso di Federico Mangiameli, attaccante della Primavera che è pronto ad accasarsi al Bologna. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’operazione che è ormai alle battute finali.

Colpo Bologna: in arrivo Mangiameli dal Milan

A rendere noto il nuovo acquisto del Bologna è il giornalista esperto di calciomercato italiano e non solo, Gianluca Di Marzio, che annuncia l’accordo per la partenza di Federico Mangiameli.

Secondo quanto reso noto dal giornalista di Sky Sport, è tutto pronto per il trasferimento del giovane classe 2005 alla corte di Thiago Motta. Con la formazione allenata da mister Ignazio Abate, Mangiameli ha totalizzato 2 reti in 15 presenze, spesso seguito proprio da altre società della Serie A oltre che dalla stessa dirigenza rossonera. Un’operazione in uscita che servirà soprattutto al calciatore per cercare di ritagliarsi uno spazio anche tra i più grandi, visto che al Milan non ci sono stati grandi spiragli a tal riguardo.

In queste ore, le parti saranno in contatto per trovare la quadra definitiva, per poi completare l’iter burocratico per il canonico annuncio ufficiale. Si chiude così un’operazione tra Milan e Bologna, la prima dopo l’affare saltato sul più bello tra i rossoneri e Marko Arnautovic: il bomber dei rossoblù era uno dei nomi opzionati dalla precedente squadra mercato capitanata da Maldini e Massara per sostituire Zlatan Ibrahimović, ma il ribaltone in casa Milan ha congelato poi l’affare.