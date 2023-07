Milan, Chukwueze sblocca il mercato: cessione vicina

Il prossimo acquisto in casa Milan potrebbe portare alla cessione di un giocatore

Il Milan, durante questa sessione di calciomercato, ha agito velocemente per poter rinnovare la rosa di Pioli nella prossima stagione. Infatti, dal club rossonero, sono stati investiti in nuovi acquisti tutti i ricavi provenienti dalla cessione di Tonali. Per il momento, il focus del club si è incentrato sull’acquisto di esterni destri e, per questo, la posizione di Saelemaekers diventa sempre più complicata.

Infatti, con l’acquisto di Luka Romero, Pulisic e la trattativa in corso per Chukwueze, tutti giocatori che occupano la posizione di esterno destro, la cessione del belga sembra sempre più vicina.

La trattativa per Chukwueze

Il Milan, al momento, ha iniziato una trattativa con il Villarreal per poter acquistare a titolo definitivo il cartellino di Chukwueze. Il club rossonero ha avanzato un’offerta di 20 mln di euro, tuttavia, a questa cifra bisogna aggiungere eventuali bonus e plusvalenze che porterebbero la quota a 28 mln di euro incassati dal club spagnolo.