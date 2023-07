Milan, Chukwueze sempre più vicino: l’indizio arriva dal Villarreal

Aumentano le possibilità di vedere Chukwueze indossare la maglia del Milan. A dare l’ennesimo indizio è proprio il Villarreal

Il calciomercato del Milan è sempre più infuocato, e non solo per via del caldo. Furlani e Moncada, dopo lo scetticismo generale, stanno letteralmente facendo impazzire i supporter rossoneri a suon di colpi di acquisti.

Prima un avvio difficile, con diversi addii da accettare, ma poi il cambio di rotta. Sportiello, Reijnders, Romero, Pulisic, ora anche l’arrivo improvviso di Okafor. Ma non finisce di certo qua. Sempre più imminente l’approdo in via Aldo Rossi di di Samuel Chukwueze.

L’indizio arriva proprio dai canali social ufficiali del Villarreal.

Calciomercato Milan: si avvicina Chukwueze

Il Club del sottomarino giallo in occasione dell’amichevole contro i tedeschi dell’Hannover hanno pubblicato sui propri social la lista dei convocati. Ciò che è risaltato, soprattutto agli occhi dei tifosi milanisti è l’assenza di un nome, non uno qualunque.

Nell’elenco risultava assente il nome dell’esterno nigeriano, prossimo a vestire la maglia del diavolo. Manca davvero solo l’ufficialità dunque per chiudere l’ennesimo colpo di mercato della nuova società. Dirigenza pronta a stupire con nuovi arrivi.