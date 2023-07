Loftus-Cheek e non solo, altro colpo per il Milan: c’è l’accordo con il calciatore

Giorni caldi per il mercato del Milan. I rossoneri puntano ad archiviare un altro colpo, questa volta in attacco.

Dopo l’acquisto del centrocampista Ruben Loftus-Cheek, arrivato per 16 milioni di euro, la società starebbe valutando Pulisic, sempre del club inglese, che potrebbe rivelarsi la giusta opportunità di mercato in questa finestra estiva.

Altro colpo per il Milan dal Villarreal

Ma la priorità sembrerebbe essere Samuel Chimerenka Chukwueze, attaccante del Villarreal. Il nigeriano classe ’99 ha giocato in Liga 207 partite con 37 gol e 31 assist all’attivo dimostrando una buona attitudine alla partecipazione delle reti anche grazie alle sue caratteristiche migliori che sono lo scatto e il cambio di direzione. Qualità che gli permettono di saltare l’uomo e creare spazi, elemento che nel nostro campionato è fondamentale vista la cura della tattica.

Secondo l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport la trattativa potrebbe essere intavolata proprio oggi, con le due società che si sentiranno per valutare se ci sono le giuste condizioni. Il Milan vorrebbe offrire al giocatore 3 milioni di euro + bonus, ma con la squadra spagnola non vorrebbe andare oltre i 20 milioni di euro per il cartellino.

Se il Villarreal non dovesse accettare le condizioni il club rossonero potrebbe inserire nell’affare Samu: “gemello di Leao che come Rafa ha tecnica e velocità”, come riporta Gazzetta.