Milan, clamoroso annuncio: “Voglio restare”, salta tutto

Il fin qui perfetto calciomercato del Milan torna a conoscere il sapore di una dura batosta. L’obiettivo rossonero ha infatti rispedito al mittente tutte le news in merito ad un suo approdo in quel di Milano.

Ha sfiorato le note della perfezione il calciomercato adoperato dal Milan fin qui. Il duo societario Furlani-Moncada è infatti stato in grado di regalare immense gioie a tutti quei tifosi rossoneri scettici dopo le dipartite di Maldini, Massara ed infine Tonali. In quel di Milanello sono infatti arrivati ufficialmente Sportiello, Loftus-Cheek e Pulisic, abili ad accrescere le potenzialità della rosa di Stefano Pioli. In più, il colpo Reijnders dall’AZ è sempre più in procinto di essere portato a termine, regalando un nuovo centrocampista al Milan.

Ancora invece da chiarire gli ultimi dettagli inerenti al giovane Musah dal Valencia, mentre restano in bilico trattative del calibro di Chukwueze e Morata. Se le premesse sono queste però, il Milan si candida ufficialmente a miglior mercato estivo del 2023, nonostante le batoste subite nei primi giorni di luglio. Dopo i sorpassi adoperati sui rossoneri dall’Inter per Thuram e Frattesi infatti, nessuno si sarebbe mai aspettato una ripresa così immediata nonché superlativa da parte della società di Milano. Una nuova battuta d’arresto sembrerebbe però dietro l’angolo per il Milan, con la trattativa per l’obiettivo che rischia definitivamente di saltare.

Salta Wieffer, le parole lo allontanano dal Milan

Sembra ormai indirizzata la strada del Milan verso un’annata 23/24 all’insegna del 4-3-3. La dipartita di Brahim Diaz e lo stop alla trattativa per Kamada hanno infatti suggerito ad un modulo senza trequartista per i rossoneri, come confermato poi dall’acquisto di Loftus-Cheek e dal sempre più probabile approdo in quel di Milanello per Musah e Reijnders. Proveniente dall’Olanda inoltre, l’ormai ex centrocampista dell’AZ era in procinto di essere seguito in questa nuova avventura italiana da un connazionale di proprietà del Feyenoord.

Trattasi di Mats Wiefffer, centrocampista classe ’99 abile anche ad occupare il ruolo di difensore centrale. Obiettivo del Milan, i rossoneri erano dunque intenzionati a compiere l’affondo per l’olandese per concludere in bellezza l’opera in centrocampo, venendo però gelati dalle dichiarazioni dello stesso Wieffer. Ai microfoni di Radio Rijnmond infatti, il mediano ha dichiarato di essere lusingato dalle tante richieste ma di trovarsi davvero bene al Feyenoord. Il tutto, esternando la propria voglia di rimanere in Olanda ancora a lungo. Doccia gelata dunque per il Milan, cui pista di mercato si arena improvvisamente e nel modo più doloroso possibile.