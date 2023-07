Milan, colpo in chiusura per Pioli: in arrivo il baby talento polacco

Rossoneri sempre vigili sugli ingressi durante questa sessione estiva. Chiuso un baby prodigio polacco per Pioli. In arrivo!

Il Milan ha chiuso un altro acquisto durante questa sessione di mercato molto intensa per il club. Non solo nomi importanti, ma anche baby prospetti per il futuro. In chiusura l’arrivo del giovane centrocampista polacco. Direttamente dal Lubin nella seconda categoria polacca.

Tutto fatto per il baby talento polacco, classe 2006!

Secondo Fabrizio Romano, il Milan ha chiuso per Mateusz Skoczylas. Tutto fatto, c’è l’accordo sia col club che con il giocatore che si accaserà a Milano la prossima settimana. Il 16enne è un giovane talento del centrocampo su cui il Milan ha deciso di puntare per il futuro del ruolo.

Skoczylas, polacco, classe 2006 con 15 presenze e 3 gol all’attivo con l’under 17 della Polonia. Il giovane calciatore è molto duttile su tutto il centrocampo. Gioca principalmente sulla trequarti, ma all’occasione si è dimostrato un’ottima mezzala e talvolta mediano.

Sulle sue tracce c’era anche la Salernitana che l’aveva seguito durante l’Europeo Under 17, ma alla fine la concorrenza è stata vinta da parte dei rossoneri che hanno chiuso per il baby prodigio polacco.