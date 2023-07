Milan, colpo in Serie A: lo vuole Pioli

Il Milan non intende fermarsi sul mercato. Pioli ha messo nel mirino un calciatore militante in Serie A: in cantiere un particolare scambio.

È ben lungi dall’essere concluso il mercato del Milan. Gli 80 milioni incamerati grazie alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle hanno consentito di concretizzare numerosi acquisti e sanare le principali criticità segnalate da Stefano Pioli. Sette, in particolare, i colpi in entrata messi a segno ma la lista è destinata ad allungarsi presto. La società, infatti, conta di prendere due ulteriori pedine tese a rafforzare la rosa: un centrocampista abile in fase di costruzione della manovra ed un terzino di spinta.

Per rinforzare la linea mediana i rossoneri vorrebbero ingaggiare Yunus Musah del Valencia. Il classe 2002 nella scorsa stagione è cresciuto in maniera esponenziale, al punto da diventare una colonna portante della formazione bianconera: 37 le presenze totalizzate di cui 29 da titolare, “condite” da 2 assist. I contatti sono scattati, con il management guidato da Gerry Cardinale che punta a chiudere la pratica in maniera positiva in breve tempo.

Sul piatto sono stati messi 18 milioni: cifra, questa, ancora distante da quella richiesta dal Valencia (25) tuttavia la fumata bianca non appare essere distante alla luce anche della forte volontà dello statunitense di trasferirsi alla corte di Pioli. Il Milan è ottimista ma, per cautelarsi, ha deciso di iscriversi alla corsa riguardante Nico Dominguez. L’argentino si trova bene al Bologna ma le incomprensioni nate nel corso della trattativa per il rinnovo hanno allontanato le parti, spingendo i felsinei a ritenerlo cedibile.

Milan, occhi puntati su un calciatore della Serie A

Alla dirigenza piace poi un altro calciatore militante nella Serie A: Wilfried Singo, il cui futuro è tutto da scrivere. Il motivo è da ricercare nel fatto che il suo contratto scade nel 2024 e finora i granata e l’entourage dell’ivoriano non sono riuscito a trovare un’intesa soddisfacente. Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di concreti passi in avanti, il Toro provvederà a venderlo così da monetizzarne la partenza.

Il Milan, come detto, lo segue e da alcuni giorni sta valutando l’idea di proporre uno scambio alla pari comprendente pure Junior Messias. L’ex Crotone è stato impiegato spesso dal tecnico rossonero (36 presenze) fornendo un contributo positivo soprattutto in campionato (5 gol e 2 assist) ma gli acquisti di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze lo faranno inevitabilmente scivolare fuori dalla formazione titolare. Da qui l’idea del club di proporlo al Torino. Se ne riparlerà di certo più avanti. I fuochi d’artificio non si sono ancora conclusi.