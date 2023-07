Milan, così è impossibile: arriva il Chelsea con 40 milioni

Si è posto all’attenzione del calcio europeo e il Milan non è rimasto inerme davanti al suo talento, ma incombe la forza del Chelsea per riuscire ad attirare il giocatore: la situazione.

Il calcio francese nei tempi recenti è divenuto una delle fucine di talenti più interessanti per il calcio. Giovani scoperte emergono dai vivai che da anni lavorano con attenzione, offrendo all’attenzione del Vecchio Continente risorse davvero interessanti. Il Milan coltiva rapporti con diverse società d’oltralpe e ciò consente alla sonda rossonera di arrivare prima del previsto su profili esplosivi, ma questa volta il club milanese dovrà fare i conti con le disponibilità economiche che vanta il Chelsea.

Soggetto di interesse è Elye Wahi del Montpellier. Il giovane attaccante 20enne è cresciuto nel Caen e si è trasferito poi al Montpellier, con cui ad appena 17 anni ha esordito in Ligue 1. In tre anni è riuscito a scalare le gerarchie e ad imporsi con sempre maggiore vigore. Al secondo anno nel massimo campionato, infatti, è andato in doppia cifra, realizzando ben 19 reti e 6 assist in totale. Numeri importanti, che hanno subito risvegliato le big europee.

D’altronde il francese Wahi ha subito dimostrato di avere un grande fiuto per il gol con un atteggiamento da attaccante moderno, che per i compagni di squadra costituisce un assoluto riferimento su tutto il fronte offensivo. Preferisce muoversi, allargandosi sulla sinistra per aprire spazi ai colleghi in campo e per poter rientrare col suo piede prediletto, ovvero il destro. Difficile con questi presupposti trattenerlo ancora al Montpellier, e infatti si prevede un futuro altrove.

Milan e Chelsea, è sfida sul mercato per il bomber francese

Secondo le informazioni riferite da ‘TMW’, Elye Wahi si è imposto all’attenzione del Milan, dopo dei sondaggi effettuati anche da parte dell’Inter. Tuttavia, nessuna delle due società è andata oltre concreti sondaggi con il Montpellier, presentando un’offerta. I nerazzurri sono inibiti dalla situazione non ancora chiara rispetto a Romelu Lukaku, mentre il Milan è frenato dalla richiesta economica dei francesi.

Il Montpellier spara alto e la sua necessità economica potrebbe trovare riscontro nello sforzo che il Chelsea è disposto a fare. Pare, infatti, che i londinesi si spingeranno a proporre 40 milioni di euro per il cartellino di Wahi, il quale però potrebbe essere in seguito mandato in prestito allo Strasburgo, società di proprietà del consorzio americano BlueCo, ovvero lo stesso che controlla il Chelsea, per farsi le ossa.