Milan, Crespo scettico: lo ha detto su Okafor

Parole forti e dirette quelle di Hernan Crespo in merito al prossimo nuovo acquisto del Milan, rilasciate in mattinata dall’ex attaccante argentino.

Continua sulle onde dell’entusiasmo il calciomercato in casa Milan, dove dopo i colpi Romero, Loftus-Cheeck, Pulisic e Reijnders, i rossoneri sono vicini alla definitiva chiusura anche per Chukwueze ed Okafor. Quest’ultimo sarebbe infatti balzato in cima alle liste di gradimento delle punte in quel di Milanello nelle ultime ore, portando non poche gioie ai tifosi del diavolo. Sulla punta svizzera è dunque intervenuto lo storico attaccante del Milan Hernan Crespo, cui opinione in merito ad Okafor è stata raccolta dalla Gazzetta dello Sport.

“Non voglio che i tifosi si illudano”, croce e delizia Crespo su Okafor

Si appresta ad annunciare la propria nuova punta il Milan, con Noah Okafor alle prese questa mattina con le visite mediche al servizio del club rossonero. Un altro colpo, questo, che si aggiunge dunque alla lista di super acquisti messi a segno fin qui da Furlani e Moncada. Tante dunque le opinioni apparse sui media in merito al nuovo centravanti rossonero, che con ogni probabilità fungerà da alternativa ad Olivier Giroud in quel ruolo. Fra esse, anche quella dello storico attaccante Hernan Crespo, intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport.

“Lo seguo da molto e mi piace tanto“, le parole su Okafor dell’argentino, che ne ha dipinto nei movimenti e nella capacità di svariare anche sugli esterni le principali qualità del suo gioco. Crespo si è dunque complimentato con il Milan per l’acquisto prima di mettere però in guardia i tifosi rossoneri. Secondo l’ex centravanti infatti, l’attaccante svizzero potrebbe godere di troppe aspettative ingiustificate, in quanto egli non presenta nel proprio DNA il fiuto del gol degno dei migliori bomber. Per Crespo infatti, sarebbe già un ottimo risultato qualora Okafor raggiungesse quota dieci gol al primo anno in Italia.