Milan, ennesimo colpo per Pioli: affare da 18 milioni

Il Milan non si ferma e presenta un’offerta per il nuovo colpo da regalare a Pioli. Ora si aspetta solamente la risposta del club spagnolo.

Ormai Musah si allena da solo a Valencia e non vede l’ora che la trattativa si sblocchi per raggiungere il Milan, club che certamente affascina per la sua storia e non solo.

Milan, presentata la prima offerta per Musah

La dirigenza rossonera ha messo il mirino su Yunus Musah, centrocampista americano di passaporto italiano, che è diventato dopo l’acquisto di Reijnders, il primo obiettivo per il centrocampo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan ha già presentato una prima offerta di 18 milioni di euro al Valencia.

L’offerta deve essere ora valutata da Peter Lim, figura che nel club spagnolo prende tutte le decisioni più importanti. Nonostante ciò, Musah ha deciso: vuole raggiungere ad ogni costo il Milan, al punto che in questi giorni ha deciso di allenarsi da solo, un chiaro indizio per quanto riguarda la volontà del calciatore americano.

A breve, ci sarà un incontro a Valencia tra il club ed il suo agente. Resta da capire se il Valencia potrà abbassare le sue richieste, non lontane al momento dai 25 milioni di euro. Nonostante tutto, Musah sarà una gran plusvalenza per il club spagnolo, visto che praticamente il centrocampista americano è arrivato in Spagna a parametro zero.

Le caratteristiche tecniche di Musah

Musah è un centrocampista molto versatile, che può giocare come mediano, ma può essere impiegato anche da mezzala, esterno o trequartista.

L’americano è forte fisicamente e dirompente nelle progressioni palla al piede, dotato di una buona tecnica di base che lo rende molto efficace nell’impostazione del gioco. Inoltre, è anche abile in fase difensiva, dove si distingue per le sue doti nei contrasti e nel recuperare palloni.

Dunque, potrebbe rivelarsi un giocatore molto interessante, ma soprattutto utile per il Milan, vista la gran duttilità che possiede sia nel gioco offensivo, dove sfrutta la sua velocità, sia in fase difensiva, dove sfrutta il suo fisico, senza dimenticare che è capace anche di impostare il gioco, caratteristica da non sottovalutare.

Musah possiede varie nazionalità e poteva scegliere di giocare per il Ghana, l’Italia, gli Stati Uniti o l’Inghilterra. Nel 2016, gioca con l’Inghilterra, dove svolge tutta la trafila di giovanili, per poi nel 2020, raggiungere la nazionale americana, con la quale esordisce per la prima volta il 4 novembre 2020, nella sfida terminata 0 a 0 contro il Galles dell’ormai ritirato Gareth Bale.