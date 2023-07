Dalla Germania, confermato l’interesse del Milan per Gravenberch: gli scenari

Entra nel vivo il mercato del Milan che dopo Loftus-Cheek cerca un altro centrocampista per rinforzare la rosa.

La dirigenza rossonera non vuole fermarsi al colpo dal Chelsea e oltre all’attacco, con Pulisic dello stesso club inglese e Chukwueze del Villarreal, guarda anche ad un altro innesto a centrocampo. Una ricerca accomunata a quella dell’Inter che punta agli stessi obiettivi.

Milan su Gravenberch, gli scenari

Prima Frattesi, oggetto del desiderio delle big italiane, tra cui anche la Juventus. Poi Samardzic, che sembrerebbe aver trovato un accordo di massima con i nerazzurri. Nessuna trattativa con l’Udinese, dunque, con il Milan ancora alla finestra pronto a inserirsi qualora voglia spingere sull’acceleratore.

Secondo la testata tedesca Bild l’ultimo nome è Ryan Jiro Gravenberch, di proprietà del Bayern Monaco. Il centrocampista classe 2002 ha dimostrato di poter essere un talento ma che ha bisogno di maggiore minutaggio. Il Milan potrebbe assicurargli più spazio qualora decidesse di puntare sul giovane olandese.

Arrivato al Bayern solo una stagione fa, è stato pagato 18,5 milioni di euro dall’Ajax. Per questo il club tedesco non si priverà del giocatore per meno. Il Milan resta interessato al giocatore e monitora con attenzione.