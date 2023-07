Milan, il gran colpo per dimenticare Tonali: “Sarebbe perfetto”

I rossoneri pensano ad un colpo di livello per il centrocampo, dopo l’addio di Tonali e l’arrivo di Loftus Cheek.

Il mercato estivo del Milan è, senza dubbio, complesso ed articolato per diversi motivi. Su tutti, il cambio dirigenziale appena avvenuto in casa rossonera sarà sicuramente motivo di difficoltà, anche solo per riuscire a riorganizzarsi subito in vista della prossima stagione senza perdere tempo.

Oltre a questo,’è da considerare la stagione appena trascorsa. Il quarto posto in campionato delude le aspettative di un Milan che aveva iniziato il campionato 2022/2023 da campione in carica. Una stagione altalenante, culminata con la conquista di un posto in Champions League grazie anche alla penalizzazione della Juventus, relegata in Conference League, non è di certo quello che i rossoneri speravano.

In Champions League invece, è stata una stagione e straordinaria, quella rossonera. La semifinale, persa contro i cugini dell’Inter, è comunque un segnale forte sia del Milan che del calcio italiano nella sua totalità. La dimostrazione che la programmazione iniziare qualche anno fa con l’ingresso in società di Maldini e Massara ha dato i suoi frutti non solo in campionato, con la vittoria dello scudetto 2021/2022, ma anche in Europa.

Milan, idea Milinkovic Savic dopo l’addio di Sandro Tonali

Il mercato rossonero, adesso, è entrato nel vivo e si prospetta entusiasmante. L’addio di Sandro Tonali, perno del centrocampo milanista, ha fatto storcere il naso ai tifosi. L’offerta del Newcastle di 70 milioni è apparsa irrinunciabile per il club milanese, ma ai tifosi non è piaciuto il trasferimento così rapido, senza quasi nessuna trattativa.

Adesso, però, il Milan ha budget e spazio in rosa. Dopo l’arrivo di Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea per circa 20 milioni di euro, è tempo di pensare anche ad un’altra idea che potrebbe rinforzare di molto il centrocampo di Stefano Pioli. Sergej Milinkovic Savic è in uscita dalla Lazio, e il presidente Claudio Lotito chiede una cifra intorno ai 35 milioni di euro per cederlo, ragion per cui il Milan ci sta pensando.

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato l’ipotesi. “Sarà importante capire cosa succederà al centrocampo del Milan, Milinkovic Savic farebbe proprio caso dei rossoneri“, ha dichiarato.

Un’idea importante quella del Milan, che andrebbe così a rinforzare notevolmente il reparto grazie ad un centrocampista che è stato tra i migliori della Serie A negli ultimi anni.