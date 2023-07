Milan in pressing: incontro con gli agenti, Furlani vuole chiudere

Il Milan vuole chiudere quanto prima il nuovo colpo in entrata: la società rossonera vede gli agenti per arrivare alla fumata bianca definitiva per il suo arrivo.

Il Milan è sicuramente una delle società più attive in questa sessione estiva di calciomercato: in entrata, infatti, la dirigenza ha messo a segno colpi importantissimi, pur considerando un addio importante come quello di Sandro Tonali e il ritiro di Zlatan Ibrahimović, che negli ultimi tempi ha potuto incidere ben poco in campo ma che resta comunque una figura importantissima da sostituire anche sul piano caratteriale.

La mission principale di Furlani e compagnia, però, è quella di regalarsi una squadra di alto livello, dalla formazione tipo fino ad arrivare alle seconde linee. Per questo, la società rossonera ha optato per una lunga lista di cedibili, al fine di rafforzare il più possibile il budget a disposizione per altri colpi, su cui il tecnico Stefano Pioli ha un ruolo più centrale sulle decisioni. A dimostrazione di ciò, il Milan vuole chiudere il prima possibile un nuovo rinforzo, visto che la preparazione estiva è cominciata già da diversi giorni.

Incontro Milan-Singo: si cerca l’intesa definitiva

Il nome più caldo sulla scrivania della dirigenza del Milan è quello di Wilfred Singo, esterno della nazionale della Costa d’Avorio, di proprietà del Torino.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, spiegando che è in agenda un incontro per il laterale dei granata (che ha un solo anno di contratto, ndr) per cercare di arrivare alla fumata bianca definitiva. “Singo ha anche richieste dall’estero”, ha rivelato Pedullà, specificando però che il calciatore sta aspettando i rossoneri. La valutazione del suo cartellino fatta dalla società di Urbano Cairo è tra i 10 e 12 milioni di euro, con possibile inserimento di bonus per cercare di alleggerire la parte fissa. Non è esclusa, però, una possibile contropartita tecnica: a tal riguardo, i nomi più gettonati sono quelli di Junior Messias e di Tommaso Pobega, due calciatori che sono ritenuti non imprescindibili dal tecnico Pioli e che possono, di conseguenza, partire.

Indizio di come l’affare sia sempre più nel vivo è il fatto che il Torino – stando a quanto rivelato dalla medesima fonte – sia sulle tracce di Marcus Holmgren Pedersen, norvegese classe 2000 di proprietà del Feyenoord su cui è vigile anche l’Inter, anche se l’affare Cuadrado potrebbe far sfilare definitivamente i nerazzurri nella corsa all’esterno, che è l’indiziato numero uno per sostituire Singo in maglia granata.