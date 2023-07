Milan, individuato il bomber! Pronta l’offerta, i dettagli

Il Milan, dopo settimane di dubbi, ha individuato il bomber per la prossima stagione. I rossoneri hanno l’offerta pronta: i dettagli.

La passata stagione non è stata certamente una delle più semplici per il Milan. I rossoneri, dopo lo scudetto vinto un anno fa, erano chiamati a difendere lo scettro di campioni d’Italia. Complice un Napoli praticamente perfetto per l’intera stagione, così non è stato. Il Milan, però, in lotta per vincere il ventesimo scudetto della sua storia e conquistare la seconda stella non c’è mai stato.

Prima della sosta per i Mondiali in Qatar, il distacco dal Napoli era già di 8 punti, ma è stato alla ripresa del campionato che il Milan ha compromesso definitivamente il suo cammino in Serie A. Al rientro dalla spedizione mondiale, infatti, diversi giocatori chiave sono arrivati completamente fuori forma. In particolare, Theo Hernandez e Olivier Giroud, che in Qatar sono arrivati fino in finale, hanno offerto prestazioni ben sotto la sufficienza.

In quella fase di stagione, il Milan non riusciva a costruire nulla dal punto di vista offensivo e in difesa c’è stato un vertiginoso aumento dei gol subiti. Pioli è stato costretto a rivedere il suo credo tattico, andando a schierare in campo il Milan con la difesa a tre per evitare di subire troppe reti. Questo ha portato i rossoneri ad essere ancora meno pericolosi in attacco e molto spesso lo stesso Pioli si è lamentato della scarsa produzione offensiva.

Più volte il tecnico emiliano ha indicato la poca concretezza sotto porta come la causa principale della stagione complicata del Milan che infatti si è chiusa al 4° posto solo grazie alla penalizzazione in classifica della Juventus per il “Caso Plusvalenze”.

Il Milan ha individuato il bomber per risolvere i problemi in attacco

In questa sessione di mercato, dunque, la priorità per Stefano Pioli è quella di trovare un nuovo attaccante che possa permettere al Milan di fare il salto di qualità e tornare a competere per la vittoria si in Italia che in Europa.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il profilo ideale si quello di Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus.

L’attaccante spagnolo ha da poco rinnovato con l’Atletico Madrid, ma il suo futuro non è certo. Secondo il portale spagnolo Relevo, il Milan è pronto a presentare un’offerta ufficiale nelle prossime ore.

L’Atletico chiede 20 milioni di euro, mentre Morata prende 6,5 milioni a stagione. Un ingaggio troppo elevato per il Milan, che però ha studiato una strategia per portare l’ex Real a Milano. I rossoneri, infatti, sono pronti ad offrire un contratto più lungo per spalmare l’ingaggio.

Sull’attaccante spagnolo resta vigile l’attenzione della Roma e dell’Al-Ettifaq di Steven Gerrard.