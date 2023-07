Milan, indizio sul mercato? Lo ha detto Pioli

L’estate sembra esser ancora molto lunga, così come il mercato del Milan. Nuovi nomi potrebbero rinforzare la rosa di Pioli

Il primo test stagionale dei rossoneri si è concluso con un netto 7 a 0 contro il Lumezzane. Prima amichevole che è servita a Stefano Pioli per provare un nuovo sistema di gioco che potrebbe essere utilizzato durante il corso della prossima stagione.

Con l’addio di Tonali e l’infortunio di Bennacer, sarà difficile riproporre il 4-2-3-1 considerando le differenti qualità dei nuovi arrivati. Dunque il tecnico parmense ha sfruttato l’occasione per sperimentare il 4-3-3. A tal proposito lo stesso allenatore del Milan ha svelato la necessità di altri uomini che validi per interpretare i nuovi tatticismi.

Calciomercato Milan: Pioli attende nuovi rinforzi

Al termine del match, Arnaldo Franzini, allenatore del Lumezzane, ha rilasciato un intervista per TeleLombardia in cui ha dichiarato di aver parlato con Pioli. L’ex tecnico di Fiorentina e Lazio ha lasciato intendere di passare ad un nuovo schema per il prossimo campionato a cui seguiranno nuovi innesti.