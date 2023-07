“Milan infastidito”, non si sblocca l’operazione Reijnders: il retroscena

I Rossoneri hanno messo nel mirino il centrocampista olandese, ma la trattativa con l’AZ Alkmaar è tutt’altro che semplice.

Le notizie riguardanti il calciomercato del Milan non si fermano mai. In giornata è arrivata l’ufficialità di Christian Pulisic, ma il Diavolo non ha intenzione di fermarsi. Il prossimo obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo e il primo nome sul taccuino è quello di Tijjani Reijnders.

Reijnders-Milan, ancora distanza con l’AZ

I contatti tra i Rossoneri e gli olandesi dell’AZ Alkmaar continuano incessanti, ma anche la nuova offerta del club di via Aldo Rossi è stata rifiutata. Come riporta Gianluca Di Marzio, intervenuto negli studi di SkySport, l’ultima offerta è di 19 milioni più 4 di bonus, che è stata però rimandata al mittente.

Il Milan inizia ad essere infastidito, ma la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In caso contrario, il secondo nome nella lista è quello di Yunus Musah del Valencia, la cui richiesta è anche in questo caso di 25 milioni di euro.