Milan, la prima firma di Moncada: lo ha strappato al Barcellona

Il mercato del Milan inizia ad alimentarsi. Dopo l’arrivo dal Chelsea di Loftus Cheek, Moncada chiude il suo primo acquisto

L’avvento dell’estate e l’inizio del calciomercato ha avuto un impatto decisamente traumatico per il Milan e per tutti i suoi tifosi ed appassionati di calcio.

In primis i rossoneri hanno perso una colonna come Paolo Maldini. L’ex capitano storico del diavolo ha lasciato il proprio incarico di direttore sportivo, seguito anche da Massara per alcune discrepanze con la nuova società circa il futuro del club.

Ma l’addio dell’ex difensore non è stato l’unico a cui i tifosi hanno sopperito. Il Milan infatti non ha potuto rifiutare all’offerta di ottanta milioni presentatagli dal Newcastle per Sandro Tonali. La nuova dirigenza rossonera composta da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani non ha intenzione di passare inosservata. La rivoluzione di Gerry Cardinale ha già avuto inizio. Prima con l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea, e ora con l’affondo per l’acquisto dall’Az Alkmaar di Tijani Reijnders.

Milan- Il primo colpo firmato Moncada: Tijani Reijnders

Il ruolo del centrocampo è la parte su cui la nuova proprietà si sta muovendo maggiormente. Considerato l’infortunio di Bennacer e l’addio di Tonali. Il prescelto per sostituire il centrocampista azzurro è già stato individuato.

Si tratta di Tijjani Reijnders. Centrocampista classe ’98 del Az Alkmaar. L’olandese sembra essere l’uomo preferito anche di Stefano Pioli considerata la sua versatilità. La capacità di ricoprire più ruoli del centrocampo. Dalla gestione del pallone sulla linea mediana, agli attacchi in profondità da vero incursore.

Alla base c’è già l’accordo tra il giocatore ed il Milan per le prossime quattro stagioni. Tant’è che stando anche quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ventiquattrenne avrebbe rifiutato le avances del Barcellona per inseguire il diavolo.

Ritagliarsi un posto da titolare per i catalani è di sicuro più complicato. Decisamente meno impegnativo sotto questo punto di vista sarebbe l’arrivo in rossonero considerati i posti lasciati vacanti, da Tonali e Bennacer. Inoltre a questo andrebbe aggiunto comunque l’esperienza in un club di carnatura internazionale come il Milan.

A definire la trattativa mancherebbe l’intesa fra le due società. La richiesta degli olandesi è di 20 milioni di euro. I rossoneri proveranno a spingere nelle prossime ore, dato anche il gradimento totale del calciatore che ha anche rifiutato il Barcellona per il Milan. Ora toccherà alla società fare uno sforzo in più per assicurarsi il sostituto di Tonali e un colpo d’oro in mediana.