Milan, la squadra di Pioli torna al lavoro: ufficiali le date

Il periodo di riposo dei rossoneri è giunto al termine e domani inizierà il raduno a Milanello che darà il via alla nuova stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la giornata di inaugurazione del ritiro si aprirà con la prima conferenza stagionale di Stefano Pioli, programmata per le 14:30. Successivamente la squadra eseguirà il primo allenamento aperto al pubblico alle ore 17. Per celebrare l’inizio della stagione ci sarà anche il consueto corteo della Curva Sud che arricchirà la giornata al centro sportivo con cori per incitare i giocatori rossoneri.

Tra i giocatori che saranno già da domani a disposizione di mister Pioli ci saranno anche i tre nuovi acquisti rossoneri: Sportiello, Loftus-Cheek e Luka Romero. Per vedere Pulisic con la maglia del Diavolo invece i tifosi dovranno aspettare ancora qualche giorno.

La tournée negli USA

I rossoneri lavoreranno a Milanello per poco più di una settimana. Difatti, dopo aver completato il gruppo con i rientri dei giocatori impegnati in nazionale, Il Milan il 21 luglio partirà alla volta degli Stati Uniti per la tournée estiva. Il rientro in Italia è previsto per il 3 agosto.

Durante questo periodo i rossoneri prenderanno parte al Soccer Champions Tour. In questo torneo il Diavolo sfiderà tre storiche rivali: Real Madrid, Juventus e Barcellona. La prima gara con i “blancos” andrà in scena il 23 luglio; quella con i bianconeri il 27 luglio e infine il primo agosto con i “blaugrana”. Dopo aver completato la trasferta negli Usa, il Milan sfiderà l’otto agosto il Monza, nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.