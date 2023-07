Milan, nuovo ruolo per Baresi: inizierà lunedì

Franco Baresi, storico difensore e capitano del Milan, a partire dalla prossima settimana ricoprirà un nuovo ruolo all’interno del club rossonero.

Nell’ultimo mese il Diavolo ha stravolto il proprio organigramma dirigenziale, con l’addio di Paolo Maldini (ex responsabile dell’area tecnica) è stato investito di maggiori cariche Furlani, il quale opera in ambito di calciomercato e non solo.

Nuovo ruolo per Baresi: il Milan ha deciso

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, anche Franco Baresi, attuale presidente onorario, avrà un ruolo più centrale all’interno della società.

A partire dalla prossima settimana, lo storico capitano, farà da collante tra squadra e dirigenza. Un ruolo a tutti gli effetti attivo sul campo, tutti i giorni a Milanello, passando per ritiri e partite. Non è la prima volta che ex calciatori, dotati di un certo carisma, vengono chiamati a svolgere mansioni di questo tipo.