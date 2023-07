Milan, Origi è sul mercato: l’attaccante spiazza tutti

Il Milan ha deciso, nella lista dei partenti, va inserito anche Divock Origi. Il centravanti, arrivato da svincolato nell’estate 2023, non ha fornito le prestazioni sperate nel corso dell’ultimo campionato.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero in tre pronti a partire: Rebic, Messias e appunto Origi. Il club rossonero vorrebbe liberarsi dei loro ingaggi, sperando di incassare qualcosina dalle eventuali cessioni, per poter chiudere un acquisto importante, vedi Taremi o Morata.

Il Milan vuole cederlo, Origi fa muro

L’attaccante inglese avrebbe rifiutato di recente una grande offerta dall’Arabia Saudita. Un segnale importante lanciato dal calciatore alla società meneghina.

Secondo la rosea, Origi non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato, L’ex Liverpool vorrebbe infatti giocarsi le sue chance nel massimo campionato italiano.