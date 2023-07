Milan, Pioli boccia il giocatore: affare saltato

Il ruolo dell’allenatore è importante anche in sede di calciomercato, perché spettano a quest’ultimo le responsabilità sulla gestione dei giocatori acquistati.

Sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano. In casa Milan Pioli potrebbe aver giocato un ruolo decisivo in tal senso, bloccando un affare che stava per concludersi.

Secondo Tuttosport, infatti, era tutto deciso per uno scambio tra Milan e Torino: Singo in rossonero, Junior Messias in granata insieme ad 8 milioni di conguaglio economico. L’affare sarebbe saltato proprio per una frenata di Stefano Pioli: l’allenatore del Milan vuole giocare con la difesa a 4 e ritiene l’ivoriano più adatto a fare il quinto di centrocampo con schieramento a tre dietro.

Effettivamente Singo negli ultimi anni ha mostrato ottime qualità, ma giocando sempre da quinto di centrocampo. Non possiamo saperlo, magari si sarebbe ambientato o si ambienterà anche in una difesa a quattro, ma è innegabile che molto spesso i giocatori che fanno questo cambio di ruolo fanno fatica.

Inoltre, al momento la priorità del Milan è rinforzare la fascia opposta: con la partenza di Ballo-Tourè manca un vice-Theo Hernandez che possa essere di un certo livello. L’anno scorso quando il francese è mancato, Ballo-Tourè non si è dimostrato all’altezza. Il Milan vorrebbe un giocatore più pronto e che possa permettere di sentire il meno possibile la mancanza di Theo, impresa non facile.

Milan e Torino: occhi su Mazzocchi

Il Milan continuerà a cercare un terzino destro dopo aver trovato il vice-Theo, il Torino probabilmente cederà comunque Singo ed è così che, dopo l’affare saltato, rossoneri e granata potrebbero trovarsi a duellare per un obiettivo comune: Pasquale Mazzocchi.

Il giocatore ha fatto benissimo alla Salernitana ed entrambe le squadre ci starebbero pensando: il Milan come alternativa a Calabria, il Torino da quella parte ha preso Bellanova, ma non è un mistero che Juric riesca a dare spazio a più giocatori mantenendo un alto rendimento.

Il terzino della Salernitana ha fatto benissimo nell’ultima stagione, nonostante un infortunio che l’ha tenuto ai box per molto tempo. Ha inoltre trovato la maglia della Nazionale, con cui ha esordito in Nations League, diventando il primo giocatore della storia della Salernitana a giocare con la Nazionale Italiana.

La squadra campana vuole tenersi stretta Mazzocchi, ma se dovesse arrivare un’offerta importante non è difficile ipotizzare che il ragazzo possa voler completare il percorso di crescita dopo la lunga gavetta.