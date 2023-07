Milan, Pioli ha in mano il suo nuovo acquisto: domani le visite mediche

In arrivo il secondo acquisto della campagna estiva rossonera: domani le visite mediche

Il calciomercato del Milan è iniziato, senza dubbio, con tantissimi colpi di scena che hanno animato il mese di giugno e questi primi giorni di luglio.

La grossa novità, a pochi giorni dal termine del campionato, è stata sicuramente la querelle Maldini-Cardinale, con il direttore sportivo che ha preferito salutare insieme al suo fidato collega Massara per questioni di cui ancora non si è venuti a conoscenza.

Sul fronte giocatori, un’altra bella botta da assorbire per i tifosi rossoneri è stata la cessione a titolo definitivo di Sandro Tonali, uno di quelli che si pensava essere bandiera ha preferito accettare la ricchissima proposta degli arabi del Newcastle.

La campagna acquisti, però, è iniziata con la prima ufficialità chiusa nelle scorse ore, ovvero quella di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. L’inglese, che andrà a sostituire l’ex Brescia, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori del Diavolo fino al 2027.

Calciomercato Milan, altro colpo in arrivo!

Inoltre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe in arrivo un altro colpo in entrata per Stefano Pioli. Infatti Furlani e Moncada hanno chiuso per Luka Romero, spagnolo classe 2004 che nelle ultime due stagioni ha giocato nella Lazio e che dal 1 luglio era tra gli svincolati, poichè con Lotito aveva un accordo solamente sulla base di un biennale.