Milan, pronta la rivoluzione in attacco: può non partire in tournée

Il Milan è in costante ricostruzione da ormai qualche settimana, e la dirigenza sta prendendo quelle che sono le ultime decisioni circa il destino di alcuni giocatori.

Dopo la vendita di Tonali al Newcastle, i rossoneri hanno concretizzato più di un colpo di mercato, soprattutto a centrocampo, dove la squadra al netto delle partenze, e dell’infortunio di Bennacer, era rimasta più scoperta.

Tra i nuovi nomi più rilevanti del mercato rossonero evidenziamo la coppia del Chelsea formata da Loftus-Cheek e Pulisic, e il nuovo acquisto dall’AZ Alkmaar, Tijjani Reijnders. Ora i rossoneri però devono trovare l’attaccante che potrebbe alternarsi con Giroud, vista la scarsità di profili del genere in rosa.

Tournée a rischio per due attaccanti del Milan

A pochi giorni dalla tournée dei rossoneri, che partiranno venerdì per gli USA, due giocatori di Pioli appaiono come a rischio cessione sui taccuini della dirigenza meneghina.

Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri starebbero valutando di lasciare a casa dalla tournée americana almeno uno fra Divock Origi e Ante Rebic, aprendo così definitivamente alla cessione di almeno uno dei due.

Sono gli ultimi giorni per le valutazioni, e resta da capire come la dirigenza si muoverà in questo ambito, in attesa di trovare sul mercato il profilo di vice-Giroud tanto ricercato.