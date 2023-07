Milan, regalo d’oro a Pioli: Moncada sborsa una cifra super

Il Milan sta iniziando a muovere passi importanti sul calciomercato per regalare a Stefano Pioli una squadra pronta a vincere sin da subito.

I rossoneri hanno perso già qualche uomo importante per il presente e per il futuro, sia in dirigenza che in squadra e ora inizerà un nuovo corso fatto di novità importanti. Geoffrey Moncada si è messo al lavoro per trovare i profili giusti da portare in maglia Milan per accrescere sin da subito il valore della rosa e puntare di nuovo a vincere trofei importanti.

La scorsa stagione è stata pessima da questo punto di vista, con lo Scudetto mai stato obiettivo reale e le coppe nazionali sfumate con le sconfitte contro Inter in Supercoppa e Torino in Coppa Italia.

Calciomercato Milan: obiettivo Balogun ma si paga a peso d’oro

Nei piani del Milan c’è la volontà di migliorare la rosa in tutti i reparti. La cessione di Sandro Tonali servirà anche all’innesto di nuovi calciatori che possano incrementare il valore della squadra e puntare ad obiettivi importanti. In attacco è in chiusura il colpo Pulisic dal Chelsea e dai Blues è già arrivato Loftus-Cheek, ma ci sono anche altri calciatori di primo livello che possono arrivare dalla Premier League.

Il primo nome per l’attacco è quello di Folarin Balogun, attaccante nato a New York ma con passaporto inglese, considerato uno dei migliori talenti del futuro. Il classe 2001 ha collezionato 22 gol in 39 presenze in Francia con la maglia del Reims ma ora ha fatto ritorno all’Arsenal che, però, non lo reputa incedibile.

Balogun al Milan sarebbe un colpo straordinario per il presente e soprattutto per il futuro. Avrebbe l’opportunità di crescere ancora di più alle spalle di Olivier Giroud e adattarsi al calcio italiano con maggior calma, per poi prendersi la titolarità in maglia rossonera.

L’Arsenal, però, chiede cifre altissime per Balogun. I Gunners stanno valutando la sua cessione ma solo per cifre vicine ai 60 milioni di euro. Moncada sta tentando l’approccio con il club inglese per valutare la fattibilità dell’affare che, però, a certe cifre sembra impossibile da concludere.

Come se non bastasse c’è anche il Chelsea sulle tracce di Folarin Balogun. I Blues stanno cercando un nuovo centravanti che possa diventare titolare sin da subito con Mauricio Pochettino e potrebbero portare l’anglo-americano allo Stamford Bridge. Proprio bottino acquisito dal Milan con le cessioni di Pulisic e Loftus-Cheek aiuterebbe il club inglese a strappare il centravanti classe 2001 ai rossoneri.