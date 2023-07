Milan, Reijnders ha scelto il suo numero di maglia: eredità pesantissima

Ormai è ufficiale Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Milan, manca solo l’ufficialità. Nel frattempo il giocatore ha già scelto il numero di maglia.

Il Milan è pronto a dare il benvenuto al suo nuovo centrocampista, direttamente dall’AZ Alkmaarè atterrato ieri sera a Milano Linate Tijjani Reijnders. Il giocatore olandese arriva in Italia con un’offerta pari a 19 milioni di euro più 4 mln di bonus. Inizialmente, l’offerta era di 18 mln di euro più 3 di bonus ma, questa, è stata rialzata per assicurare al club rossonero di portare a termine il colpo.

Reijnders ha scelto il numero 14

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in questo caldissimo martedì pomeriggio milanese, il giocatore sosterrà tutte le visite mediche e dopo aver avuto la conferma per l’idoneità, Reijnders andrà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare così a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero.

Subito dopo la firma arriverà il comunicato ufficiale della società, nel frattempo, però il giocatore ha già scelto il numero che indosserà sulla sua maglia: il 14. Un numero che sicuramento lo caricherà di un’eredità importante visto che nella stagione 1997/1998 era lo stesso indossato da Weah.