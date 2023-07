Milan, rinnovo a sorpresa: resta un altro anno, a breve l’annuncio

Arriva a sorpresa la notizia di un rinnovo nelle fila del Milan, con l’annuncio ufficiale che verrà a breve diramato dal club rossonero.

Sarà un’estate ricca di cambiamenti e passaggi di testimone all’interno del Milan, già preannunciati dai discussi stravolgimenti societari di qualche settimana fa. Via Maldini e Massara dentro Frulani e Moncada, ma non solo. I rossoneri sono alla ricerca di nuove leve che possano sostituire al meglio gli esuberi e le necessarie cessioni. Sono già partiti infatti Tonali e Brahim Diaz, il primo direzione Newcastle ed il secondo di ritorno al Real, con Loftus-Cheek primo acquisto ufficiale di questa nuova era targata diavolo.

Oltre all’inglese è approdato in sede a Milanello anche Marco Sportiello, esperto portiere ormai da anni in Serie A. L’ormai ex giocatore dell’Atalanta giunge alla corte di Pioli visto l’addio di Tatarusanu, ai saluti via scadenza contrattuale dopo due stagioni. Proprio il ruolo del secondo portiere era divenuto un caso all’interno dell’organico Milan, con l’estremo difensore rumeno finito sul banco degli imputati a causa delle prestazioni non all’altezza del titolare ma infortunato Maignan. L’arrivo di Sportiello garantisce dunque esperienza e migliorie in quel settore della rosa. All’interno del gruppo rossonero c’è però un’ulteriore novità. Diversamente da quanto accaduto per Tatarusanu infatti, un promesso addio a parametro zero ha invece trovato l’accordo con la società per rimanere a Milano ancora un anno.

Sorpresa Milan, rinnovo in arrivo per Mirante

In rossonero dalla sessione invernale di mercato 21/22, Antonio Mirante rappresenta senz’altro l’esperienza presente all’interno del gruppo Milan. Classe ’83, il portiere campano bazzica in Serie A ormai dalle prime esperienze in maglia Juventus del 2003. Veterano del nostro campionato, Mirante ha poi vestito nuovamente la maglia bianconera in Serie B, prima di approdare al Sampdoria, al Parma, al Bologna e alla Roma. Proprio in giallorosso sono state poi rese evidenti le doti da “salvatore” del portiere. Egli infatti riuscì a tenere in piedi con prodezze miracolose dei capitolini in difficoltà e delusi dalle non idilliache prestazioni di Robin Olsen.

Sulla falsa riga di quanto accaduto in maglia Roma, il Milan decise dunque di puntare su Mirante a dicembre 2021, in seguito all’infortunio improvviso di Maignan. Il portiere campano venne però sorpassato nelle gerarchie da Tatarusanu, che si impose nelle settimane a venire come secondo portiere relegando l’ex Juventus al ruolo di terzo. Tutt’ora resta fermo ad una il counter di presenze ufficiali di Mirante con il Milan, intenzionato a lasciar andare il calciatore in scadenza. Eppure, a sorpresa le due parti sembrerebbero aver raggiunto l’intesa, con il contratto del campano vicino a subire un prolungamento di un anno. Sarà ancora Milan nel destino di Mirante, che completa ufficialmente il reparto rossonero insieme a Maignan e Sportiello.