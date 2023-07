Milan, risultato storico: non accadeva da 16 anni

Il Milan è tornato tra le big di Serie A non solo in campo: il risultato non arrivava addirittura dal 2006.

Gli ultimi due anni targati rossonero si sono rivelati decisamente intensi. Il travagliato processo di rinascita che ha accompagnato il Milan negli ultimi anni ha trovato il suo culmine con lo Scudetto di due anni fa e con la semifinale di Champions League raggiunta in questa stagione. È ovvio che tanto del merito vada a chi, seguendo un’idea di progetto razionale, ha trasmesso sul campo quanto di buono fatto dalla società rossonera negli ultimi anni. Infatti Pioli, il suo staff ed i giocatori, sono i principali artefici materiali della rinascita rossonera. Tuttavia ridurre tutto al campo sarebbe illogico.

Infatti è impossibile non dare il giusto merito ad una società che ha riportato il Diavolo in Champions League e sul tetto d’Italia, anche se dopo le uscite di Maldini e Tonali qualche tifoso potrebbe storcere il naso. Tuttavia sono i numeri a dare ragione alla proprietà del Milan. Infatti il Diavolo, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è tornato ad avere il proprio bilancio in positivo. Il dato fa ben sperare e dà il giusto merito alla società ed alla proprietà, considerando che il Milan non chiudeva un bilancio in attivo addirittura dal 2006.

Milan, il bilancio torna positivo

Il risultato, se così si può chiamare, dà la giusta dimensione del lavoro della dirigenza rossonera degli ultimi anni. Facciamo chiarezza dando i numeri. Battute a parte, chi non scherza è il Milan. Infatti, sempre secondo Calcio e Finanza, il bilancio della scorsa stagione dovrebbe essere positivo per circa 13 milioni di euro. Di conseguenza c’è stato un cambio di marcia anche rispetto alla stagione 2021/22, poiché nella stagione scudettata il Milan aveva chiuso in rosso di 66 milioni di euro. Il vero miglioramento è da registrarsi nel ritorno del Diavolo in quella che è la sua vera dimensione: la Champions League. Infatti il Milan ha goduto di un’entrata pari a 160 milioni di euro tra diritti tv di Serie A e Champions League.

Inoltre c’è un altro fattore da considerare: San Siro. Infatti la Scala del Calcio è stata una delle fonti più importanti per le entrate nelle casse rossonere. Il dato dovrebbe assestarsi intorno ai 68 milioni di euro per la scorsa stagione, a dimostrazione di quanto il popolo rossonero si sia nuovamente unito. Il motivo è ovviamente da ricercarsi nella vittoria dello scorso Scudetto e nella campagna europeo di questa stagione, terminata solamente con il derby in semifinale. Infine il dato sui ricavi dovrebbe aggirarsi attorno ai 375 milioni di euro, considerate tutte le entrate del Milan.