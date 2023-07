Milan-Roma non finisce mai: ennesimo scippo in Serie A

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e ha individuato un obiettivo in Serie A, tuttavia deve stare attento, perché condivide l’interesse anche con la Roma.

Appena la stagione di Serie A è terminata, il Milan non ha mai osservato un giorno di riposo. Mentre il calciatori sono in giro a godersi le meritate vacanze, la dirigenza è a lavoro senza sosta. Troppi sono stati i cambiamenti ultimamente, a partire dal termine del rapporto professionale col duo Maldini-Massara, da impedire di stare fermi: c’è una squadra da sistemare in varie zone del campo e un asset definitivo da dare al club, in generale. A fomentare questa necessità è stata la cessione fulminea di Sandro Tonali al Newcastle, sul punto di essere ufficializzata.

L’addio di uno dei perni del centrocampo rossonero e il grave infortunio che sta smaltendo Ismael Bennacer obbligano la società rossonera a cercare innanzitutto rinforzi per la metà campo. Un restyling completo, al quale ha dato avvio l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea per circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Ma la sonda del Milan non si fermerà qui.

Fra i vari possibili rinforzi individuati, uno potrebbe arrivare dall’Italia stessa. Si tratta di Nico Dominguez del Bologna, l’argentino classe 1998 cresciuto nel Velez Sarsfield. La società milanese vorrebbe approfittare dei tentennamenti del calciatore circa il rinnovo con i rossoblu, ma non sarà un affare molto semplice perché il sudamericano piace anche ad altri club, fra i quali la Roma.

Milan e Roma si sfidano per un centrocampista argentino: la situazione

La situazione di Nico Dominguez col Bologna sembra piuttosto chiara. Il calciatore, tramite il suo entourage, avrebbe fatto sapere ai felsinei di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Il sudamericano, infatti, ambisce a un salto di qualità e vorrebbe approfittare della buona stagione da poco conclusa per raccogliere le migliori proposte. Il Bologna non vorrebbe privarsene, ma preferisce comunque non perderlo a parametro zero, quindi potrebbe accondiscendere a una cessione durante questa estate. Al momento, la proposta di rinnovo della società rossoblu è lusinghiera, se si pensa che si è spinta al massimo possibile per i suoi parametri, ovvero 1,5 milioni di euro d’ingaggio.

L’agente di Dominguez prende tempo, sebbene conscio che Thiago Motta vorrebbe continuare a lavorare con l’argentino, che considera come uno dei suoi pupilli. Fiorentina e Siviglia sono stati i primi due club a formulare dei sondaggi per Dominguez, ma ad oggi nessuna offerta è giunta da parte delle due società. Ecco allora spuntare il Milan, che immagina l’argentino come un’eccellente soluzione davanti alla difesa, in assenza di Bennacer, il cui recupero si preannuncia lungo. Lo stesso entourage del centrocampista l’avrebbe proposto ai rossoneri, i quali sanno bene di avere concorrenza da fronteggiare. Oltre i club sopracitati, c’è anche la Roma sulle tracce dell’ex Velez. Il fatto che il giocatore possegga il passaporto italiano, infatti, è un aspetto allettante perché non occuperebbe una casella da extracomunitario. Tuttavia, offerte soddisfacenti ancora non sono giunte e dovrebbero comunque partire da 20 milioni di euro. I club e il giocatore attendono.