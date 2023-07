Milan scatenato, altro colpo per Pioli: accordo raggiunto

Milan attivissimo sul mercato, nuovo colpo dei rossoneri. Accordo ad un passo col giocatore, Pioli accontentato.

Il Milan continua a mettere a segno colpi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo l’imprevista cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha fruttato circa 70 milioni di euro, i rossoneri stanno investendo per costruire una rosa il più possibile competitiva. L’obiettivo numero uno è rinforzare centrocampo e attacco.

Per quanto riguarda la zona mediana del campo, dopo la cessione di Kessié nell’estate 2022 – mai rimpiazzata – e quella della mezzala italiana, c’è bisogno di almeno due rinforzi. Il primo colpo è stato messo a segno: dal Chelsea è infatti arrivato Ruben Loftus-Cheek; il secondo, sfumato ufficialmente Frattesi, dovrebbe essere Reijnders, centrocampista dell’Az Alkmaar.

In attacco la situazione, se possibile, è ancora più in evoluzione. Dal Milan sono andati via Ibrahimovic e Brahim Diaz, senza considerare la probabile partenza di Origi e Rebic. Il primo acquisto dei rossoneri, quello del giovane Luka Romero, non può bastare: il Diavolo ha già un secondo colpo in canna. L’accordo è stato raggiunto, a breve il calciatore si trasferirà a Milano e sarà a disposizione di Stefano Pioli.

Milan-Pulisic, accordo raggiunto con il Chelsea: i dettagli dell’operazione

Il Milan sembra davvero pronto a convogliare a nozze con Christian Pulisic. Il fantasista statunitense del Chelsea è ad un passo dal trasferimento all’ombra della Madonnina. Dopo settimane di trattative con i Blues, il club rossonero e quello londinese pare abbiano trovato l’accordo. A riferirlo è Nicolò Schira, sempre molto attento alle dinamiche di calciomercato. Il noto giornalista sul suo profilo Twitter ha praticamente annunciato la chiusura dell’operazione che porterà Pulisic al Milan: “Christian Pulisic dal Milan al Chelsea è alle battute finali per 23 milioni di euro (bonus inclusi)“.

Schira ha anche specificato i dettagli dell’accordo tra club e calciatore: “Contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro netti a stagione“. La chiusura sembra veramente ad un passo, l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore: “Il Milan sta pianificando visite mediche e firma prima di lunedì“.

L’obiettivo, dunque, sarebbe quello di ufficializzare l’acquisto di Pulisic entro il 10 luglio, giorno fissato per l’inizio della stagione del Milan. Lunedì i rossoneri, infatti, si ritroveranno tutti insieme a Milanello per preparare la prossima annata agli ordini di mister Stefano Pioli. Il clima, dopo i giorni di buio successivi alla cessione di Tonali, pian piano pare rasserenarsi.