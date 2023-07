Milan scatenato sul mercato, dopo Reijnders altro colpo in arrivo

Milan scatenato, dopo Reijnders si avvicina un altro colpo a centrocampo: Moncada e Furlani vogliono chiudere l’acquisto entro venerdì.

Con la cessione di Sandro Tonali per la cifra record di 75 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), gli acquisti di Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea per circa 20 milioni di euro ciascuno, e l’arrivo di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar, il mercato estivo del Milan entra finalmente nel vivo. Resta piuttosto ampio il budget che l’area sportiva del club ha ancora a disposizione per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Budget che, con ogni probabilità, verrà investito per l’acquisto di un fantasista/esterno che possa agire sulla trequarti alle spalle della punta, e soprattutto per un centravanti di livello che possa affiancare e far rifiatare lo stesso Olivier Giroud. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono i soliti, con Samuel Chukwueze e Gustav Isaksen ancora in pole, mentre l’alternativa made in Italy rappresentata da Nicolò Zaniolo resta sullo sfondo. Per l’attacco, oltre a Scamacca, Morata e Taremi, il sogno della tifoseria resta Folarin Balogun, per cui si profila un’asta con i cugini nerazzurri.

Il Diavolo infiamma il mercato, altro colpo in chiusura: accordo ad un passo per Musah

Un mercato atipico del Milan che, ora come non mai, dovrà cercare di cambiare rotta dopo l’ultima deludente stagione. Cambio di rotta che passerebbe anche dal nuovo modulo pensato da Stefano Pioli, il quale andrebbe ad esaltare le caratteristiche tecniche dei nuovi arrivati e di coloro che potranno arrivare nelle prossime settimane. Un nome su tutti è quello di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di proprietà del Valencia, accostato in più circostanze al club rossonero. La valutazione è di circa 20 milioni di euro, ma nei prossimi giorni Moncada e Furlani incontreranno la dirigenza del club spagnolo per capire di quanto si potrà scendere di prezzo.

La mezzala del club galiziano è una delle priorità del nuovo centrocampo rivoluzionato dal tecnico rossonero. L’idea è quella di pressare il Valencia in modo tale da poter ufficializzare l’acquisto di Musah entro la partenza per l’America. Deadline fissata a venerdì 21, con l’ottimismo che cresce di giorno in giorno. Superata anche la concorrenza del Fulham che negli ultimi giorni si sarebbe defilata nella corsa. L’offerta iniziale del Milan era di 13 milioni più 4 di bonus: Furlani vuole migliorare sensibilmente questa proposta ma solo sui bonus, per arrivare a un massimo di 19/20 milioni di euro complessivi.